Двоє незалежних членів Наглядової ради "Центренерго" звільнилися за власним бажанням одразу після призначення

Незалежні члени Наглядової Ради ПАТ "Центренерго" Євген Горкунов і Андрій Ткаченко написали заяви про звільнення за власним бажанням через чотири дні після призначення.

Як зазначається в повідомленні ПАТ у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в понеділок, їхні повноваження припинено з 27 серпня.

Загалом на посаді вони перебували 17 днів - із 10 серпня, а заяви про звільнення написали 14 серпня, у день призначення нового керівника товариства.

Зазначається, що на їхнє місце нікого не обрано.

Як повідомлялося, новий склад наглядової ради "Центренерго" було затверджено рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ від 7 серпня 2023 року.

"Незалежними членами обрано Євгена Горкунова, Володимира Величка, Андрія Ткаченка, а також представників від держави - Андрія Готу та Віктора Буська", - повідомив ФДМ.

При цьому вказувалося, що цей склад наглядової ради є перехідним - до відбору "нових незалежних кандидатів із використанням найкращих практик корпуправління".

14 серпня Наглядова рада "Центренерго" змінила керівника підприємства, призначивши Андрія Чуркіна в.о. генерального директора замість Віктора Спички, який очолював компанію менше трьох місяців.