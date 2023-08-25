Економіка

17:50 25.08.2023

Київ не домовлятиметься з "Газпромом" щодо продовження контракту після 2024 р., але готовий продовжити транзит газу - дипломат

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Київ не домовлятиметься з "Газпромом" щодо продовження контракту після 2024 р., але готовий продовжити транзит газу - дипломат

Транзит російського газу через Україну після 2024 року може бути продовжено лише за домовленістю з імпортерами, заявив посол України в Молдові Марко Шевченко.

"Україна не ініціюватиме переговорів щодо продовження договору про транзит російського газу після 2024 року, проте відкрита до пропозицій з боку країн-партнерів. Причина зрозуміла: ми (...) розірвали дипломатичні відносини з Росією. Ми очікуємо позиції "Газпрому" або влади Росії. Україна відкрита до будь-якої ситуації в плані транзиту, тому що наразі природний газ транзитом іде через Україну до Молдови, включно з Придністров'ям", - сказав дипломат в інтерв'ю телеканалу Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабії") у п'ятницю.

На його думку, транзит може тривати, якщо зацікавлені країни самі укладуть контракт із російською компанією про постачання, а з українською стороною - про транзит.

"Наприклад, Україна може мати транзитний контракт із Німеччиною, Польщею, Молдовою, якщо місцеві компанії закуплять газ (у Росії - ІФ-У) і вирішать, що транспортуватимуть його через Україну, чому б і ні? У нас не буде контракту з Росією, але буде контракт, наприклад, із Республікою Молдова. Повторюся, я не експерт, це моя суто особиста думка, і найбільша проблема в тому, що ніхто зараз не може передбачити, якою буде ситуація лише за годину, не завтра чи післязавтра, навіть за годину. (...) Щодня відбувається щось, що може радикально змінити ситуацію", - наголосив Шевченко.

Крім того, він відповів на запитання, чому Україна продовжує транзит російського газу, перебуваючи у стані війни з Росією.

"Тому що ми маємо контракт, є споживачі, від цього контракту виграють наші союзники на Заході. Ми не хочемо ситуації, коли через Україну вони опиняться у збитках", - сказав дипломат.

Договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між українським холдингом і "Оператором ГТС України" (ОГТСУ), а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.

Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу на рік.

Теги: #газ #транзит #шевченко_марко

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