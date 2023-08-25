Економіка

10:49 25.08.2023

Heineken іде з РФ, продає активи в РФ лише за EUR1 без опції зворотного викупу

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Heineken іде з РФ, продає активи в РФ лише за EUR1 без опції зворотного викупу

Heineken N.V., одна з найбільших пивоварних компаній у світі, продала російські активи російській групі "Арнест" за символічну ціну в EUR1.

Угода отримала всі необхідні схвалення, йдеться в повідомленні пивоварного концерну. За підсумками транзакції Heineken, що володіла в Росії сімома пивоварними заводами, зазнає збитків у розмірі близько EUR300 млн.

Умови угоди не передбачають опціону на зворотний викуп активів.

Група "Арнест" - великий російський виробник парфюмерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці.

Теги: #рф #вихід #heineken

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