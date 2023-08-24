Жолнович допускає індексацію пенсій у 2024 році

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович прогнозує, що у 2024 році уряд також проведе індексацію пенсій, як і у 2023 році.

"Ми наразі плануємо наш бюджетний запит і плануємо подати відповідні цифри, щоб говорити про таку саму індексацію, яка була цього року", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону в четвер.

Водночас міністр зазначила, що якщо вдасться напрацювати новий простіший і зрозуміліший механізм нарахування солідарної пенсії, то люди зможуть отримати більші нарахування, ніж просто індексація.