Економіка

10:18 24.08.2023

Уряд розробляє економічну модель розвитку Криму - Шмигаль

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Уряд розробляє економічну модель розвитку Криму - Шмигаль

Уряд України розробляє економічну модель розвитку Криму в рамках Стратегії відновлення півострова після його деокупації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд розробляє економічну модель розвитку Криму в рамках Стратегії відновлення півострова після його деокупації. Ця модель складається з п'яти ключових пунктів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Першим пунктом, за словами прем'єра, є Крим як новий туристичний центр Європи.

"Перетворимо півострів на курорт, де можна відпочивати цілий рік. Це нова готельна інфраструктура і нові публічні простори під брендом Крим365", - додав він.

Другою складовою моделі є Крим як частина європейського транспортного простору, інтегрованого в TEN-T.

"Будівництво чотирьох автобанів, двох аеропортів міжнародного рівня, демонтаж Кримського мосту для безпечного мореплавства в Чорному та Азовському морях", - зазначив прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, важливими складовими буде енергетика та розвиток аграрного сектору.

"Інтеграція Криму до системи ENTSO-E та ставка на відновлювальні джерела енергії. Розробка Чорноморського газового шельфу із залученням новітніх технологій. Завдяки цьому Крим стане нетто-експортером енергоресурсів... Готуємо проєкт відновлення Каховської ГЕС для зрошення Півдня України. Зробимо ставку на малі фермерські господарства, масштабуємо на Крим програму "єРобота" з підтримки виноградарства", - написав він.

Крім того, влада планує створити в Криму ІТ-хаби європейського та світового рівня, зокрема, буде запроваджено спеціальний режим залучення інвестицій у науку, освіту та інновації, щоб півострів став українською Кремнієвою долиною.

"Ці зміни будуть поступовими, але вже зараз маємо візію, яка дозволить оцінити ефективність нашого руху вперед", - підсумував Шмигаль.

Теги: #модель #економіка #крим

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