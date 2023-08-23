Економіка

23:25 23.08.2023

Збитки від окупації Росією Криму становлять 120 млрд грн

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Збитки від окупації Росією Криму становлять 120 млрд грн

Російська окупація Криму завдала збитків на понад 120 млрд грн, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Збитки від окупації Криму становлять щонайменше 120 млрд грн. Точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту. Уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході", - написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі ввечері в середу.

Він пояснив, що це передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, яким агресор заплатить за все знищене.

"Поки Крим окуповано, неможливо говорити про справедливість, стійкий мир, безпеку в Європі та міжнародний порядок, заснований на правилах. Але наш прапор знову підніметься над українським Сімферополем, Севастополем, Ялтою та іншими містами українського півострова. Крим буде частиною великої сильної та європейської України. Вдячні всім, хто підтримує нас на цьому шляху", - додав прем'єр. 

Теги: #україна #крим #збитки #шмигаль

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