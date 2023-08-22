Голова профільного комітету ВР розкритикував діяльність НКЦПФР

Нинішньому складу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) не вдалося забезпечити ні стійке функціонування фондового ринку, ні роботу самої комісії на належному рівні, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Складається враження, що вони займаються виключно питанням функціонування двох бірж і захистом їхнього монопольного становища, а не розвитком інституції та фондового ринку. Це не лише моя оцінка - це оцінка і експертного середовища, це оцінка і ринку: на жаль, у нас немає дієвої, ефективної Національної комісії", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Гетманцева, одна зі складових проблеми - кадрова: професіоналізм команди Нацкомісії має бути на вищому рівні. Як приклад він навів нездатність регулятора за три роки розробити всі необхідні нормативні акти до закону про ринок капіталів.

"Друга складова проблеми - це інститут, який необхідно будувати незалежно від персоналій. Тому що потужна Національна комісія з фондового ринку і потужний фондовий ринок є запорукою, наприклад, пенсійної реформи в країні, дешевих грошей для бізнесу", - зазначив також голова комітету.

У зв'язку з цим він наголосив на важливості ухвалення законопроєкту №5865 про посилення повноважень НКЦПФР, що дасть їй змогу приєднатися до IOSCO - міжнародної організації національних регуляторів, і висловив сподівання, що найближчим часом його ухвалять у цілому.

Коментуючи питання набагато нижчих порівняно з іншими незалежними регуляторами зарплат у Комісії, Гетманцев нагадав, що під час обговорення законопроєкту на комітеті до другого читання норму про підвищення зарплат було виключено, "тому що цього не можна робити у воєнний час і точно не можна робити авансом".

"Чому ми маємо платити втричі або вчетверо більше людям, які не здатні вже два роки розробити законопроєкт щодо легалізації криптовалют?" - сказав, зокрема, голова комітету.