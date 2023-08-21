Економіка

19:41 21.08.2023

Влада Молдови терміново відремонтує залізницю до порту Джурджулешти

2 хв читати
Влада Молдови терміново відремонтує залізницю до порту Джурджулешти

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виділила з держбюджету 60 млн леїв ($3,4 млн за поточним курсом) на ремонт пошкодженої ділянки залізниці між розташованим на півдні містом Кагул і Джурджулешти, повідомила пресслужба уряду Молдови.

"Ремонт ділянки залізниці приведе до розвитку альтернативних і безпечних маршрутів до портів Джурджулешти, Галац і Рені", - ідеться у пресрелізі уряду.

Гроші були виділені держпідприємству "Залізниця Молдови".

Ділянка Кагул - Джурджулешти веде безпосередньо до єдиного в Молдові міжнародного порту Джурджулешти. Порт розташований на березі Прута і Дунаю за 133 км від Чорного моря. Село Джурджулешти, в якому розташований порт, з одного боку межує з Одеською областю України, з іншого - з Румунією.

Рух поїздів на цій ділянці було закрито в серпні 2022 року після зсуву ґрунту в населеному пункті Валени. Вантажі цією ділянкою переправляли транзитом через Україну.

Раніше президент Молдови Майя Санду в інтерв'ю RFI заявляла, що Молдова готова допомогти Україні з транзитом зерна. "Це складна тема. Ми намагаємося знайти рішення", - говорила Санду.

Вона зазначила, що Молдова веде щодо цього переговори з Україною, Румунією та ЄС. "І, очевидно, одним із рішень є швидкі інвестиції в транспортну інфраструктуру, військово-морську інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності (...). Тому що ми хочемо збільшити наш експорт, ми хочемо розвивати нашу інфраструктуру, і ми можемо це зробити, зокрема за допомогою ресурсів Європейського Союзу", - заявляла Санду.

Теги: #молдова #ремонт #залізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:36 21.08.2023
Президент Молдови засудила ракетний обстріл РФ Чернігова

Президент Молдови засудила ракетний обстріл РФ Чернігова

15:23 19.08.2023
Rheinmetall AG має намір у серпні розпочати ремонт танків Leopard в Україні, у ФРН готують українських фахівців

Rheinmetall AG має намір у серпні розпочати ремонт танків Leopard в Україні, у ФРН готують українських фахівців

13:04 17.08.2023
"УЗ" скасувала низку поїздів до Перемишля, призначивши новий поїзд до Хелма через місяць ремонтів залізничної інфраструктури в Польщі

"УЗ" скасувала низку поїздів до Перемишля, призначивши новий поїзд до Хелма через місяць ремонтів залізничної інфраструктури в Польщі

21:05 10.08.2023
На вул. Олександра Довженка в Києві буде обмежено рух із 15 до 31 серпня через капітальний ремонт

На вул. Олександра Довженка в Києві буде обмежено рух із 15 до 31 серпня через капітальний ремонт

17:21 09.08.2023
Польща і Литва можуть закрити залізничні вантажоперевезення з Білоруссю

Польща і Литва можуть закрити залізничні вантажоперевезення з Білоруссю

17:06 04.08.2023
Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

12:36 02.08.2023
"Енергоатом" вивів у ремонт черговий блок АЕС - "Укренерго"

"Енергоатом" вивів у ремонт черговий блок АЕС - "Укренерго"

20:07 31.07.2023
Молдова ратифікувала угоду про будівництво Ямпільського мосту через Дністер

Молдова ратифікувала угоду про будівництво Ямпільського мосту через Дністер

18:55 31.07.2023
Парламент Молдови схвалив будівництво мосту в Україну через Дністер

Парламент Молдови схвалив будівництво мосту в Україну через Дністер

23:15 22.07.2023
У Польщі запрацював центр обслуговування танків Leopard-2 з України

У Польщі запрацював центр обслуговування танків Leopard-2 з України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн

Уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики - Шмигаль

Німеччина планує виділяти Україні до €5 млрд військової допомоги щорічно до 2027 року

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо – Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

ОСТАННЄ

Мікрогранти на 77 млн грн для старту бізнесу отримають 320 підприємців у рамках "Власної справи"

Нацбанк відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника "Фінод"

Альтернативи експорту українського зерна Чорним морем немає - єврокомісар Сінкявичюс

Гетманцев сподівається повернути клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" доступ до їхніх активів після 10 місяців бездіяльності НКЦПФР

ЄС має субсидувати транзит українського зерна і продовжити заборону на його імпорт до прифронтових країн - єврокомісар

Україна і Канада налагодять співпрацю у сфері оцінки безпеки малих модульних реакторів

Законопроєкт про зміни до законодавства про приватизацію та оренду держмайна спростить процедури та підвищить їх ефективність – ФДМУ

Зростання реального ВВП України в липні сповільнилося до 8% - ІЕД

Кабмін виділив 350 млн грн для надання підтримки енергетичним компаніям - Шмигаль

"Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА