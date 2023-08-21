Влада Молдови терміново відремонтує залізницю до порту Джурджулешти

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виділила з держбюджету 60 млн леїв ($3,4 млн за поточним курсом) на ремонт пошкодженої ділянки залізниці між розташованим на півдні містом Кагул і Джурджулешти, повідомила пресслужба уряду Молдови.

"Ремонт ділянки залізниці приведе до розвитку альтернативних і безпечних маршрутів до портів Джурджулешти, Галац і Рені", - ідеться у пресрелізі уряду.

Гроші були виділені держпідприємству "Залізниця Молдови".

Ділянка Кагул - Джурджулешти веде безпосередньо до єдиного в Молдові міжнародного порту Джурджулешти. Порт розташований на березі Прута і Дунаю за 133 км від Чорного моря. Село Джурджулешти, в якому розташований порт, з одного боку межує з Одеською областю України, з іншого - з Румунією.

Рух поїздів на цій ділянці було закрито в серпні 2022 року після зсуву ґрунту в населеному пункті Валени. Вантажі цією ділянкою переправляли транзитом через Україну.

Раніше президент Молдови Майя Санду в інтерв'ю RFI заявляла, що Молдова готова допомогти Україні з транзитом зерна. "Це складна тема. Ми намагаємося знайти рішення", - говорила Санду.

Вона зазначила, що Молдова веде щодо цього переговори з Україною, Румунією та ЄС. "І, очевидно, одним із рішень є швидкі інвестиції в транспортну інфраструктуру, військово-морську інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності (...). Тому що ми хочемо збільшити наш експорт, ми хочемо розвивати нашу інфраструктуру, і ми можемо це зробити, зокрема за допомогою ресурсів Європейського Союзу", - заявляла Санду.