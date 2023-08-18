Девелопери наголошують на необхідності перегляду умов акредитації нового житла для участі в програмі "єОселя"

Українські девелопери наголошують на необхідності перегляду критеріїв акредитації для участі в держпрограмі "єОселя" житлових об'єктів на етапі будівництва з огляду на перспективу дефіциту відповідних квартир на ринку.

"Ми дуже раді, що уряд прислухався до представників будівельної галузі та в розширеній версії програми зробив акцент на первинку. Але з поточними обмеженнями це "палиця в колесі". Більшість великих забудовників не можуть пропонувати свої об'єкти на вибір покупців-учасників програми через обмеження допуску деяких схем фінансування, а також без визначення необхідного відсотка будівельної готовності. Тому на сьогодні акредитовано переважно ті об'єкти, будівництво яких уже завершено. І ця пропозиція на ринку буквально вимивається", - розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

За її словами, попри можливість вибору квартири в споруджуваному об'єкті, банки практично не видають на них кредитів. "Інтергал-Буд" один із перших отримав акредитацію на участь в "єОселі" для об'єкта незавершеного будівництва, проте до літа не було укладено жодної угоди на купівлю в ньому житла за програмою. І таких угод, як і раніше, вкрай мало, зазначає експертка.

"Фактично ми спостерігаємо, як умови програми відсікають сегмент первинки. Кредити видають на вже завершені об'єкти, вільних квартир у яких із кожним днем дедалі менше. Якщо розширена "єОселя", яка запрацювала з 1 серпня, матиме достатній обсяг фінансування і зможе забезпечити наявний попит на дешеві кредити для громадян, у нас буде серйозний дефіцит квартир, доступних до вибору учасниками програми", - пояснила Лаєвська.

На можливості дефіциту житла, що підходить під умови програми, наголосив і директор з маркетингу компанії City OneDevelopment Дмитро Новіков.

"Забудовники сьогодні майже не розпочинають реалізації нових проєктів. Так, будівництво триває, але це переважно нові черги в уже наявних проєктах. Тобто поступово на ринку відчуватиметься дефіцит житла від забудовників", - зазначив експерт.

Він також пояснив, що у City One Development немає в наявності квартир, які підходять під вимоги програми "єОселя" за граничною вартістю житла.

"Про ефективність "єОселі" ми зможемо говорити тоді, коли переважну більшість кредитів буде видано на квартири саме на первинному ринку. Безсумнівно, програма може стати одним із драйверів розвитку ринку, але в довгостроковій перспективі", - вважає Новіков.

Девелопери також розраховують на доопрацювання програми "єОселя" в частині аналізу їх діяльності під час ухвалення рішення про акредитацію проєктів. Як повідомили у пресслужбі компанії KAN Development, наразі в цьому процесі не враховують наявного будівельного портфеля девелоперів.

"Якщо ти завершив будівництво на 50%, навіть якщо це твій перший об'єкт, то ти підходиш для програми "єОселя" під 7%. А девелопер із 25-відсотковою готовністю об'єкта і багаторічним досвідом успішного будівництва масштабних житлових комплексів і своєчасної їх здачі в експлуатацію - не підходить. Необхідно розуміти, що 25% готовності житла у надійного забудовника має набагато більше гарантій, ніж 50% у нового, неперевіреного і, можливо, ненадійного", - вважають у компанії.

Так, державі необхідно проаналізувати основних гравців українського ринку нерухомості та вивчити формат їх угод із покупцями для розроблення компромісного рішення, зазначили в KAN Development. Виходом також може бути надання можливості банкам самостійно приймати рішення про акредитацію забудовників.