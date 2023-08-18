Економіка

14:41 18.08.2023

Девелопери очікують восени активізації покупок житла завдяки фінансуванню програми "єОселя"

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Девелопери очікують восени активізації покупок житла завдяки фінансуванню програми "єОселя"

Українські девелопери вітають збільшення фінансування держпрограми "єОселя", розраховують на зростання попиту на купівлю житла восени.

"Прогноз щодо програми більш ніж позитивний. Таких доступних умов для придбання житла в Україні не було ніколи. Якщо фінансування програми триматиметься хоча б на такому ж рівні, як сьогодні, восени матимемо такий собі споживацький бум", - розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" директорка з маркетингу Alliance Novobud Ірина Михальова.

За її словами, на початок серпня за програмою "єОселя" під 3% компанія уклала 12 угод, з яких 11 - на купівлю готового житла, один договір - на житло, що будується. При цьому за розширеною програмою (під 7%) поки що угод не було, проте кількість розглянутих банкам звернень значно зросла.

"Практично кожний четвертий клієнт — це людина, яка хоче оформити квартиру за програмою «єОселя»", - зазначила Михальова.

Збільшення запитів з початку серпня констатують також у групі "Ковальська".

"Договори за програмою під 3% були підписані ще при перших виділених коштах. На початку серпня спостерігаємо збільшення запитів. Умови програми дуже цікаві для людей, які потребують житла. Наразі успішність програми напряму пов’язана з обсягом її фінансування", - прокоментували в пресофісі девелопера.

Водночас перешкодою для участі в програмі для українців може стати первинний внесок, який нерідко становить до третини вартості квартири, зазначає комерційний директор групи компанія DIM Олена Рижова.

"Поки що не маємо масової практики за цією програмою з низки причин. По-перше, брак фінансування, через який заявники два-чотири місяці очікували коштів. По-друге, обмеження за програмою, які спершу стосувалися більшості категорій громадян, а тепер - самого лота й авансового платежу. Часто банк просить ті самі 30%. Людям це психологічно складно, тому багато хто віддає перевагу альтернативним фінансовим програмам від девелоперів", - пояснила експертка.

Як повідомлялося, у серпні уряд і ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" значно збільшили фінансування програми "єОселя", завдяки чому щомісячна видача кредитів збільшиться з 0,7-0,8 млрд грн до 2 млрд грн, і пільгову іпотеку до кінця року зможуть отримати щонайменше 10 тисяч сімей.

Водночас девелопери з обережністю оцінюють подальші перспективи фінансування програми.

"Ми вже спостерігали ситуацію з обмеженням фінансування програми на початку року. І це викликало хвилю обурення в учасників. Позичальник подав заявку, отримав схвалення, обрав квартиру, а угода не відбулася, бо немає коштів. Це поганий прецедент. Чи уникнемо ми подібних ситуацій в майбутньому, наразі сказати складно", - повідомила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Теги: #нерухомість #девелопери #єоселя

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