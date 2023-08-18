Аудиторську перевірку "Київміськбуду" здійснить EY Ukraine

Аудит ПрАТ "ХК "Київміськбуд" здійснює EY Ukraine, повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА) у відповідь на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

При цьому наголошується, що рішення про перевірку фінансової діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" ухвалила його наглядова рада.

"Перевірку розпочато. З аудиторських компаній так званої Великої четвірки до перевірки залучено ТОВ "Ернст енд Янг". Кошти на оплату послуг незалежного аудиторського суб'єкта діяльності з міського бюджету залучати не планується", - зазначив директор департаменту комунальної власності КМДА Андрій Гудзь, слова якого наведено в повідомленні.

За його словами, оплата послуг аудиторів здійснюватиметься за рахунок коштів ПрАТ "ХК "Київміськбуд". При цьому інформації про роботу суб'єкта аудиторської діяльності щодо інших підприємств комунальної власності немає.

Спеціальна перевірка фінансової діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" охоплює період 2020-2023 років. З огляду на це та обсяг роботи результати перевірки очікується отримати орієнтовно в середині жовтня 2023 року.

Гудзь зазначив, що остаточні результати та висновки перевірки буде доведено до відома наглядової ради компанії, тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд", а також громадськості.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міська рада (80%).

Раніше "Київміськбуд" повідомив про значний розмір заборгованості за договорами розстрочки - понад 320 млн грн, що перешкоджає відновленню активних будівельних робіт на об'єктах. Наглядова рада і правління "Київміськбуду" ухвалили рішення про аудит компанії з залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських компаній і тимчасово відсторонили президента холдингу Ігоря Кушніра від виконання обов'язків.

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку в попередньому році. При цьому його виручка зросла на 23% і сягнула 1,8 млрд грн.