Рівень вакантності торговельної нерухомості Києва може сягнути 17% до кінця 2024 року

За наявного рівня доходів і витрат населення рівень вакантності ТРЦ у Києві може досягти 17% до кінця 2024 року, повідомив керівник Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними дослідження UTG, рівень вакантності столичних ТРЦ знизився з 16,5% на кінець 2022 до 14,7% за підсумками другого півріччя-2023. З урахуванням магазинів міжнародних брендів, що тимчасово не працюють, пустують 21,1% площ (наприкінці 2022 року було 21,4%). До війни вільними були 10,3% площ.

"З урахуванням поточного рівня доходів населення платоспроможний попит здатний забезпечити успішне функціонування для 2 млн 313 тис. кв. м торговельних площ. У той час як на серпень 2023 року в Києві вже функціонують 2 млн 457 тис. кв. м. Запуск в експлуатацію до кінця 2024 року задекларованих проєктів загальною площею понад 250 тис. кв. м ще більше наблизить профіцит торговельних площ і стимулює поступовий перерозподіл споживчих потоків між об'єктами. Усе це приведе до зростання вакантності до 17% і корекції ставок оренди в бік зниження", - повідомив Олійник.

Водночас у 2023-2024 роках декларують своє відкриття ТРЦ White Lines (28 тис. кв. м), New Ray (34,5 тис. кв. м), April Mall (36,5 тис. кв. м), BalticSky (20 тис. кв. м), Ocean Mall (GLA - 110 тис. кв. м), Lukiyanivka (47,052 тис. кв. м) та інші об'єкти.

Олійник наголосив, що в ситуації насичення ринку будь-яке відкриття нового великоформатного торговельного центру на тлі обмеженого асортименту активних ритейлерів впливає на показник середньоринкової вакантності та ускладнює залучення орендарів.

За його словами, керуючі компанії вже зіткнулися з безліччю складнощів: тотальний вихід російських мереж, відсутність достатньої кількості альтернативних міжнародних універмагів на площах, що звільняються, закриття великоформатних міжнародних операторів до закінчення воєнних дій (Inditex, H&M, IKEA, M&S, GAP), невизначеність у відновленні повноцінної роботи операторів розваг (фітнесів, кінотеатрів, дитячих розважальних центрів, боулінгів, закладів харчування).

Як прогнозують аналітики UTG, велика ймовірність серйозних труднощів при заповненні великоформатних об'єктів у середньостроковій перспективі (відсутність якорів, універмагів). Такі тенденції призводять до вимушеної модернізації, редевелопменту та реконцепції наявних ТРЦ.

Він нагадав, що до війни низка девелоперів почала або провела комплексну модернізацію своїх проєктів ("Караван", "ЦУМ", "Метроград", "Метрополіс", "Квадрат Лук'янівка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магелан", "Глобус", "Мармелад", Dream Town, Silver Breeze, InSilver), низка власників планувала масштабні зміни в найближчій перспективі.

Наразі цей тренд продовжиться, "включно з екстремальними рішеннями", наголосила Олійник.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.