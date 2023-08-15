Економіка

16:35 15.08.2023

ФІНОМ просить НБУ та профільний комітет ВР вплинути на ситуацію в торгівлі готівковою валютою

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ФІНОМ просить НБУ та профільний комітет ВР вплинути на ситуацію в торгівлі готівковою валютою

Асоціація фінансових компаній "Фінансовий омбудсман" (ФІНОМ), що представляє професійні інтереси небанківських фінустанов (НФУ), звернулася з листами до Національного банку і комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики з проханням вплинути на ситуацію, що склалася на ринку торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Як повідомляється в пресрелізі асоціації, для розширення пропозиції іноземної валюти, що не має ознак значного пошкодження, НБУ надав можливість небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення кас (своїх або відокремлених підрозділів) готівкою.

Однак, як стверджують члени асоціації, більшість небанківських фінустанов не мають на своїх рахунках у банках відповідних залишків іноземної валюти і працюють виключно в межах обсягу валюти, купленої/проданої у фізичних осіб. При цьому накопичення в касах установ зношеної іноземної валюти, яку категорично відмовляється купувати споживач, призводить до зменшення обсягу обігових активів фінансових компаній. Водночас численні звернення фінансових компаній до банків щодо укладення договорів інкасо, "на жаль, не призвели до позитивних результатів", зазначається у зверненні.

Для врегулювання проблеми на ринку торгівлі іноземною валютою в готівковій формі, пов'язаної з обігом зношеної іноземної валюти, асоціація "Фінансовий омбудсман" пропонує визначити державний банк і встановити порядок приймання ним від небанківських фінансових установ валюти з ознаками зношеності та надати їм можливість проводити операції інкасо безпосередньо або за допомогою банківської установи в Україні.

Асоціація також пропонує обговорити ці пропозиції з представниками НБУ та валютного ринку.

Теги: #валюта #нбу #фіном

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