Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

Відновлення зруйнованого на 70% села Мощун у Київській області гальмує застаріла містобудівна документація та нормативні колізії, випливає з коментаря глави Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслана Кравченка агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для пілотного проєкту комплексного відновлення за новими принципами: Бородянка і Мощун у Київській області, Тростянець Сумської області, Посад-Покровський у Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області. Реалізацією експериментального проєкту з відновлення цих населених пунктів займається Державне агентство з відновлення.

Як повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в понеділок, комітет погодив виділення коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії в сумі 3,35 млрд грн для проєктів у п'яти пілотних локаціях - усіх, окрім Мощуна.

"Є деякі робочі питання щодо Мощуна. Дві третини села становлять садові товариства, які відповідно до чинного генерального плану розташовані за межами населеного пункту. І це питання, яке потрібно вирішити", - повідомив Кравченко.

Він також розповів, що КОВА разом із Гостомельською селищною військовою адміністрацією працюють над "Генеральним планом села Мощун Бучанського району Київської області".

"Документ уже доопрацьовано з урахуванням пропозицій архітектурно-містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації та передано до Гостомельської селищної військової адміністрацію для його затвердження. Відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану", однією з головних проблем є те, що у Гостомельської селищної військової адміністрації відсутні повноваження щодо затвердження містобудівної документації. Наразі триває пошук виходу з цієї ситуації та поточна робота", - повідомив Кравченко.

Як раніше повідомлялося, невирішені юридичні питання щодо статусу земельної ділянки загальмували також проєкт відновлення семи житлових будівель у Гостомелі (Київська обл.), який реалізує французька компанія Neo-Eco завдяки уряду Франції та іншим донорам. Концепт оновлення розробили спільно дві архітектурні компанії, з якими Neo-Eco підписала договір про співпрацю: українське ТОВ "Нью Іммо Сервісез" (Nhood Ukraine) і французька архітектурна компанія Blau. Концепт уже представлений мешканцям. Демонтаж будівель поруч із Гостомельським аеропортом завершено у квітні, будівництво нових будівель планувалося розпочати в червні 2023 року.