Економіка

12:11 15.08.2023

Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

2 хв читати
Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

Відновлення зруйнованого на 70% села Мощун у Київській області гальмує застаріла містобудівна документація та нормативні колізії, випливає з коментаря глави Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслана Кравченка агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для пілотного проєкту комплексного відновлення за новими принципами: Бородянка і Мощун у Київській області, Тростянець Сумської області, Посад-Покровський у Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області. Реалізацією експериментального проєкту з відновлення цих населених пунктів займається Державне агентство з відновлення.

Як повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в понеділок, комітет погодив виділення коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії в сумі 3,35 млрд грн для проєктів у п'яти пілотних локаціях - усіх, окрім Мощуна.

"Є деякі робочі питання щодо Мощуна. Дві третини села становлять садові товариства, які відповідно до чинного генерального плану розташовані за межами населеного пункту. І це питання, яке потрібно вирішити", - повідомив Кравченко.

Він також розповів, що КОВА разом із Гостомельською селищною військовою адміністрацією працюють над "Генеральним планом села Мощун Бучанського району Київської області".

"Документ уже доопрацьовано з урахуванням пропозицій архітектурно-містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації та передано до Гостомельської селищної військової адміністрацію для його затвердження. Відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану", однією з головних проблем є те, що у Гостомельської селищної військової адміністрації відсутні повноваження щодо затвердження містобудівної документації. Наразі триває пошук виходу з цієї ситуації та поточна робота", - повідомив Кравченко.

Як раніше повідомлялося, невирішені юридичні питання щодо статусу земельної ділянки загальмували також проєкт відновлення семи житлових будівель у Гостомелі (Київська обл.), який реалізує французька компанія Neo-Eco завдяки уряду Франції та іншим донорам. Концепт оновлення розробили спільно дві архітектурні компанії, з якими Neo-Eco підписала договір про співпрацю: українське ТОВ "Нью Іммо Сервісез" (Nhood Ukraine) і французька архітектурна компанія Blau. Концепт уже представлений мешканцям. Демонтаж будівель поруч із Гостомельським аеропортом завершено у квітні, будівництво нових будівель планувалося розпочати в червні 2023 року.

Теги: #відновлення #київська_область #мощун

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 14.08.2023
Шмигаль обговорив із міністром фінансів Німеччини перспективи співпраці України з KfW

Шмигаль обговорив із міністром фінансів Німеччини перспективи співпраці України з KfW

15:21 14.08.2023
У Київській та низці інших областей до 17 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

У Київській та низці інших областей до 17 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

20:49 12.08.2023
Відновлення енергосистеми України йде за графіком, завершено ремонт уже п’яти атомних блоків

Відновлення енергосистеми України йде за графіком, завершено ремонт уже п’яти атомних блоків

17:47 11.08.2023
Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

10:16 11.08.2023
У Київській області працює ППО - ОВА

У Київській області працює ППО - ОВА

19:28 09.08.2023
У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

11:38 09.08.2023
Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

13:05 08.08.2023
Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

19:49 07.08.2023
В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

20:43 05.08.2023
Український національний прапор буде символом відновлення - Зеленський перед початком благодійного матчу Game4Ukraine

Український національний прапор буде символом відновлення - Зеленський перед початком благодійного матчу Game4Ukraine

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина планує виділяти Україні до €5 млрд військової допомоги щорічно до 2027 року

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо – Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

ОСТАННЄ

Нардепи пропонують частково декриміналізувати порнобізнес в Україні

Кількість оформлених декларацій NCTS на в'їзд в Україну в липні збільшилася майже вдвічі

Німеччина планує виділяти Україні до €5 млрд військової допомоги щорічно до 2027 року

Кава подешевшала до мінімуму за сім місяців в очікуванні закінчення збору врожаю в Бразилії

NovaPost восени з'явиться в Латвії та Естонії

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо – Держстат

Реформа оплати праці держслужбовців запрацює не раніше ніж 2025 року - голова НАДС Алюшина

Кабмін дозволив імпорт компонентів військової техніки без Держекспортконтролю

ФДМ передано в управління 25 держпідприємств системи НААН із земельним банком 100 тис. га

НБУ дозволив "Укрпошті" перекази пенсій за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА