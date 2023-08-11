Економіка

19:50 11.08.2023

Кабмін дозволив імпорт компонентів військової техніки без Держекспортконтролю

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Кабмін дозволив імпорт компонентів військової техніки без Держекспортконтролю

Уряд України на засіданні 11 серпня схвалив імпорт компонентів військової техніки без дозволу Державної служби експортного контролю, тим самим значно спростивши процедуру ввезення, повідомило Міністерство економіки у п'ятницю на сайті.

"До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю, ми додаємо комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки", - наводяться у релізі слова першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко.

Вона уточнила, що йдеться, зокрема, про комплектуючі для бронетехніки та спеціально обладнаних автомобілів, а також компоненти до пілотованих літальних апаратів.

За її словами, спрощення процесу суттєво посилить спроможності тилу швидко відновлювати військову техніку – ремонтувати її для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців.

Свириденко зазначила, що дозвільний порядок зберігається для імпорту товарів, про міжнародні передачі (імпорт) яких Україна подає звітність до міжнародних організацій, та для імпорту товарів, які можуть бути використані в терористичних цілях і обіг яких на території України обмежений законодавством.

У відомстві нагадали, що раніше Кабмін спростив ввезення в Україну, зокрема, БПЛА і комплектуючих до них, засобів керування, приладів нічного і телевізійного бачення, оптичних прицілів для зброї, технології для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення тощо.

Теги: #імпорт #лібералізація #військова_техніка

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