Економіка

13:15 11.08.2023

НБУ дозволив "Укрпошті" перекази пенсій за кордон

2 хв читати
НБУ дозволив "Укрпошті" перекази пенсій за кордон

Національний банк України (НБУ) пом'якшує низку валютних обмежень для активної участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, активнішої участі нерезидентів у торгах товарних бірж, підтримки пенсіонерів за кордоном, водночас посиливши вимоги валютного нагляду за окремими операціями імпорту для запобігання непродуктивному відпливу капіталу з країни, ідеться в пресрелізі регулятора в п'ятницю.

Згідно з ним, зокрема, "Укрпошта" зможе здійснювати перекази для забезпечення виплати пенсій і грошової допомоги громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном.

Нацбанк також дозволив здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій із внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.

"За оцінками НБУ, такі зміни мають посприяти більш активній участі банків-нерезидентів в операціях із гривневими ОВДП і водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів в іноземну валюту та їх переказ за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок", - вважає центробанк.

Ще одним послабленням став дозвіл українським товарним біржам здійснювати перекази коштів за кордон нерезиденту для повернення гарантійного забезпечення з метою участі в торгах, але лише за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом з-за кордону для участі в таких торгах.

"Відповідно купівля іноземної валюти не здійснюватиметься, отже, це не посилюватиме тиск на валютний ринок. Натомість такі зміни дадуть змогу забезпечити виконання біржами своїх зобов'язань перед учасниками торгів, що, своєю чергою, сприятиме збільшенню припливу іноземної валюти до України", - пояснив НБУ.

Водночас він повідомив, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку. "Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відтоку іноземної валюти за кордон, що надасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку", - наголосив регулятор.

Уточнено, що ці зміни внесено згідно з постановою правління Нацбанку України від 10 серпня 2023 року №96.

Теги: #нбу #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:02 10.08.2023
КРАІЛ видала нові гральні ліцензії "Фавбет", "ГГБет", "Волна 4444", "Шаркскод" і "Айфар Груп"

КРАІЛ видала нові гральні ліцензії "Фавбет", "ГГБет", "Волна 4444", "Шаркскод" і "Айфар Груп"

19:03 06.08.2023
Нацбанк погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету України у 2024р із 10,5% ВВП до 16,8% ВВП

Нацбанк погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету України у 2024р із 10,5% ВВП до 16,8% ВВП

15:12 05.08.2023
НБУ трохи знизив прогноз зростання адміністративно регульованих цін на 2023-2024 рр.

НБУ трохи знизив прогноз зростання адміністративно регульованих цін на 2023-2024 рр.

01:34 04.08.2023
Нацбанк оцінює зростання ВВП України у II кв.-2023 у 18,1% та очікує його уповільнення у III кв.-2023 до 4,6%

Нацбанк оцінює зростання ВВП України у II кв.-2023 у 18,1% та очікує його уповільнення у III кв.-2023 до 4,6%

14:55 01.08.2023
Очікування бізнесу в липні погіршилися в усіх секторах - НБУ

Очікування бізнесу в липні погіршилися в усіх секторах - НБУ

23:57 28.07.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн

20:35 27.07.2023
НБУ суттєво покращив прогноз міжнародних резервів

НБУ суттєво покращив прогноз міжнародних резервів

15:29 27.07.2023
Голова НБУ про операційний дизайн: Не треба змінювати те, що демонструє ефективність

Голова НБУ про операційний дизайн: Не треба змінювати те, що демонструє ефективність

14:17 27.07.2023
Нацбанк України знизив облікову ставку до 22% з утримуваних із червня-2022 25%

Нацбанк України знизив облікову ставку до 22% з утримуваних із червня-2022 25%

11:24 27.07.2023
Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

ОСТАННЄ

В Україні дешевшає пшеничне борошно через високі перехідні залишки - аналітики

"ОККО" повідомляє про закриття однієї зі справ проти компанії після зустрічей із бізнесом в ОП

Шмигаль: Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів для "Укрзалізниці"

Нацбанки України та Польщі випустять колекційні монети до Дня Незалежності України

Російські санкційні активи в Україні, незважаючи на складнощі, будуть продані на аукціонах - ФДМ

Ринок житлової нерухомості в Україні рухатиметься в бік комерціалізації нових об'єктів - думка

Верховна Рада повернула оподаткування GGR для онлайн-казино - Гетманцев

Рада ухвалила у 2-му читанні законопроєкт про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty free

УЗ почала лімітувати завантаження вантажів у напрямку окремих одержувачів у порту "Ізмаїл"

У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА