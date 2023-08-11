В Україні дешевшає пшеничне борошно через високі перехідні залишки - аналітики

Більшість українських борошномелів протягом тижня продовжили знижувати ціни на пшеничне борошно, повідомляє інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Збільшення пропозицій від виробників і наявність великих обсягів борошна у більшості з них продовжували впливати на поступове зниження цін", - ідеться в повідомленні.

За інформацією аналітиків, станом на 10 серпня пропозиції борошна вищого ґатунку надходять переважно за цінами 9000-10600 грн/тонна EXW, що є нижчими за ціни минулого тижня на 100-300 грн/ тонна, а в поодиноких випадках і на 400-500 грн/тонна.

Водночас окремі переробники, зважаючи на складнощі із закупівлею якісної сировини, припускають певне підвищення цін на борошно найближчим часом, тому суттєво не переглядали свої ціни, констатують в "АПК-Інформ".