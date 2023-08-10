Шмигаль: Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів для "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив оновлення пасажирського складу "Укрзалізниці" з віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим і керівництвом компанії.

"Роль "УЗ" у забезпеченні перемоги - надважлива. Залізничники постачають продукти, обладнання, техніку, евакуюють українців із небезпечних районів та вивозять поранених бійців. У цьому контексті є проблема - застарілий вагонний парк. Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, у планах компанії – виготовлення 100 пасажирських вагонів і п’яти дизель-потягів.

"З боку уряду максимально сприятимемо цим завданням. Спільна й злагоджена робота - запорука нашої перемоги", - підсумував він.