Економіка

20:20 08.08.2023

OFAC заморозила платежі індійських ювелірів на $26 млн через підозри в купівлі російських алмазів

2 хв читати
OFAC заморозила платежі індійських ювелірів на $26 млн через підозри в купівлі російських алмазів

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) заморозило близько десятка грошових переказів на суму майже $26 млн, здійснених кількома індійським компаніям, які, на думку OFAC, імпортували алмазну сировину з Росії, повідомляє індійське видання The Economic Times.

Заходи OFAC стосувалися дочірніх компаній індійських ювелірів в ОАЕ, виплати яких у доларах було призупинено через підозри в тому, що їхні постачальники мають російське походження або пов'язані з російськими гірничодобувними компаніями та організаціями, що перебувають під санкціями. Ці гроші не дійшли до продавців алмазної сировини, оскільки банки отримали вказівки щодо цього від влади США, повідомило The Economic Times джерело в алмазній галузі.

Індійський галузевий регулятор, Рада зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (Gem&Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), намагається врегулювати цю ситуацію з OFAC, повідомив виданню глава GJEPC Віпул Шах. "Ми намагаємося пояснити ОFAC, що платежі здійснювалися організаціям, які не підпадають під санкції, і деяким російським організаціям, задовго до набуття санкціями чинності", - повідомив він.

Прямий імпорт алмазів з Росії дуже незначний, заявив Віпул Шах.

За словами заступника голови GJEPC Кіріта Бансалі, найближчим часом відбудеться ще один раунд переговорів із представниками країн G7, під час яких уряд Індії спробує досягти компромісу, забезпечивши поставки алмазів, але водночас захистивши інтереси уряду США.

За даними Бансалі, деякі індійські імпортери, що базуються в Дубаї, не отримували платежів протягом пів року.

Індія є одним із основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів - у цій країні виготовляють 95% діамантів світу.

США в березні минулого року заборонили ввезення алмазів і діамантів із Росії, а у квітні "АЛРОСА" потрапила в SDN list. Наразі Індія може вільно експортувати діаманти, вироблені з російської алмазної сировини, до США і країн G7, якщо вони зазнають значної обробки, ограновування та полірування дорогоцінних каменів. Проте G7 має намір упровадити систему відстеження алмазної сировини російського походження, щоб обмежити доходи РФ від експорту цих дорогоцінних каменів.

Санкції США щодо російських алмазів завдають серйозної шкоди індійському центру виробництва діамантів Сурату, основним постачальником алмазної сировини для якого є російська "АЛРОСА", повідомляли індійські ЗМІ. У травні-червні через брак алмазної сировини значну частину з мільйона індійських гранувальників було відправлено у відпустку без збереження заробітної плати. Частина гранувальників втратила роботу.

Теги: #індія #світ #росія #алмази

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 07.08.2023
Російські окупанти активізували наступ на бахмутському та куп'янському напрямках, посилили інтенсивність обстрілів - Маляр

Російські окупанти активізували наступ на бахмутському та куп'янському напрямках, посилили інтенсивність обстрілів - Маляр

07:27 06.08.2023
Ашгабад продовжив до 28 жовтня призупинення авіарейсів до Москви у зв'язку з тамтешньою повітряною обстановкою

Ашгабад продовжив до 28 жовтня призупинення авіарейсів до Москви у зв'язку з тамтешньою повітряною обстановкою

07:24 06.08.2023
Індійська станція Chandrayaan-3 успішно виведена на навколомісячну орбіту

Індійська станція Chandrayaan-3 успішно виведена на навколомісячну орбіту

02:44 03.08.2023
Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на обстріли РФ портів та зерносховищ

Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на обстріли РФ портів та зерносховищ

07:32 26.07.2023
РФ забороняє ввезення готової продукції з риби та морепродуктів із "недружніх" країн

РФ забороняє ввезення готової продукції з риби та морепродуктів із "недружніх" країн

00:23 22.07.2023
ЗСУ наближаються до моменту, коли контрнаступ може набирати обертів

ЗСУ наближаються до моменту, коли контрнаступ може набирати обертів

23:33 18.07.2023
Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

11:46 15.07.2023
Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій

Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій

13:46 10.07.2023
Зливи в Індії призвели до загибелі близько 20 осіб

Зливи в Індії призвели до загибелі близько 20 осіб

23:26 04.07.2023
Боррель: Тепер Китай може усвідомити, що його підтримка агресії РФ могла бути прорахунком

Боррель: Тепер Китай може усвідомити, що його підтримка агресії РФ могла бути прорахунком

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

Обсяг фінансування ТЕС і ТЕЦ за програмою "5-7-9%" передбачається на рівні 7,6 млрд грн - перший заступник глави Міненерго

За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

ОСТАННЄ

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

Туристичний збір Києва у 2022 році скоротився майже вдвічі

Продовольства вистачить і для внутрішніх потреб, і на експорт - Шмигаль

Кабмін розподілив понад 1,3 млрд грн додаткової дотації місцевим бюджетам

Транзит українського зерна через порти Балтії потребуватиме вкладень у їхню інфраструктуру - прем'єр Литви

Окупанти через нестачу персоналу залучають до роботи 1-1,5 тис. працівників ЗАЕС без контрактів із "Росатомом" - голова "Енергоатому"

Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

НАЗК поновило статус "спонсорів війни" для п'яти грецьких перевізників нафти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА