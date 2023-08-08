OFAC заморозила платежі індійських ювелірів на $26 млн через підозри в купівлі російських алмазів

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) заморозило близько десятка грошових переказів на суму майже $26 млн, здійснених кількома індійським компаніям, які, на думку OFAC, імпортували алмазну сировину з Росії, повідомляє індійське видання The Economic Times.

Заходи OFAC стосувалися дочірніх компаній індійських ювелірів в ОАЕ, виплати яких у доларах було призупинено через підозри в тому, що їхні постачальники мають російське походження або пов'язані з російськими гірничодобувними компаніями та організаціями, що перебувають під санкціями. Ці гроші не дійшли до продавців алмазної сировини, оскільки банки отримали вказівки щодо цього від влади США, повідомило The Economic Times джерело в алмазній галузі.

Індійський галузевий регулятор, Рада зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (Gem&Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), намагається врегулювати цю ситуацію з OFAC, повідомив виданню глава GJEPC Віпул Шах. "Ми намагаємося пояснити ОFAC, що платежі здійснювалися організаціям, які не підпадають під санкції, і деяким російським організаціям, задовго до набуття санкціями чинності", - повідомив він.

Прямий імпорт алмазів з Росії дуже незначний, заявив Віпул Шах.

За словами заступника голови GJEPC Кіріта Бансалі, найближчим часом відбудеться ще один раунд переговорів із представниками країн G7, під час яких уряд Індії спробує досягти компромісу, забезпечивши поставки алмазів, але водночас захистивши інтереси уряду США.

За даними Бансалі, деякі індійські імпортери, що базуються в Дубаї, не отримували платежів протягом пів року.

Індія є одним із основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів - у цій країні виготовляють 95% діамантів світу.

США в березні минулого року заборонили ввезення алмазів і діамантів із Росії, а у квітні "АЛРОСА" потрапила в SDN list. Наразі Індія може вільно експортувати діаманти, вироблені з російської алмазної сировини, до США і країн G7, якщо вони зазнають значної обробки, ограновування та полірування дорогоцінних каменів. Проте G7 має намір упровадити систему відстеження алмазної сировини російського походження, щоб обмежити доходи РФ від експорту цих дорогоцінних каменів.

Санкції США щодо російських алмазів завдають серйозної шкоди індійському центру виробництва діамантів Сурату, основним постачальником алмазної сировини для якого є російська "АЛРОСА", повідомляли індійські ЗМІ. У травні-червні через брак алмазної сировини значну частину з мільйона індійських гранувальників було відправлено у відпустку без збереження заробітної плати. Частина гранувальників втратила роботу.