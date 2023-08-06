Економіка

19:03 06.08.2023

Нацбанк погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету України у 2024р із 10,5% ВВП до 16,8% ВВП

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Нацбанк погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету України у 2024р із 10,5% ВВП до 16,8% ВВП

Національний банк України в серпневому інфляційному звіті погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету країни на 2024 рік з урахуванням грантів до 1281 млрд грн, або 16,8% ВВП порівняно з 811 млрд грн, або 10,5% ВВП у квітневому звіті.

"Дефіцити очікуються вищими, ніж у попередньому прогнозі, насамперед через більш довгострокову тривалість безпекових ризиків, а відтак і необхідність значних видатків на сферу безпеки та оборони. З огляду на це, збільшено обсяги очікуваної міжнародної допомоги для фінансування інших видатків", - зазначає НБУ.

У новому звіті прогноз дефіциту зведеного бюджету з урахуванням грантів у 2025 році підвищено до 883 млрд грн, або 10,0% ВВП порівняно з 577 млрд грн, або 6,5% ВВП у квітневому звіті.

Минулого року, як нагадав НБУ, дефіцит зведеного бюджету з урахуванням грантів становив 845 млрд грн, або 16,3% ВВП. У II кварталі цього року він розширився до понад 233 млрд грн, а без урахування грантів у доходах - до 369 млрд грн, або понад 24% ВВП.

"У 2023 році дефіцит бюджету без урахування грантів у доходах очікується на рівні попереднього року - понад 26,3% ВВП. Надалі завдяки нарощуванню доходів він звужуватиметься до майже 20% ВВП у 2024 році та 12% ВВП у 2025 році без урахування грантів у доходах", - підсумував Нацбанк.

Він уточнив, що очікує скорочення грантів із 9,3% ВВП минулого року до 6,5% ВВП цього року, 2,9% ВВП - наступного і 1,8% ВВП - 2025 року.

"З огляду на значні дефіцити бюджету кілька років поспіль та їхнє фінансування переважно борговими коштами, а також зменшення грантової підтримки в середньостроковому періоді борг наблизиться до 100% ВВП", - зазначив Нацбанк. Він пояснив, що збільшив співвідношення боргу та ВВП у цьому прогнозі порівняно з попереднім через перегляд припущень щодо розмірів дефіцитів у бік підвищення та грантової підтримки у бік зниження у 2024-2025 роках.

Зокрема, цього року НБУ очікує зростання держборгу з 78,4% ВВП до 84,6% ВВП, наступного - до 96,6% ВВП і 2025 року - до 98,2% ВВП.

"Водночас такий високий рівень боргу матиме порівняно помірний тиск на бюджет найближчими роками, насамперед через отримання кредитних коштів на преференційних умовах - за низькими ставками та з відстроченим графіком сплати основних сум", - вважає НБУ.

 

 

Теги: #бюджет #нбу #прогноз

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