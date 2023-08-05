Fitch підвищило рейтинг стійкості ПроКредит Банку до "ccc-"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг стійкості ПроКредит Банку (Київ) із "cc" до "ccc-" і підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті (LTFC) на рівні "CCC-" і довгостроковий РДЕ в національній валюті (LTLC) на рівні "CCC".

"Підвищення рейтингу стійкості відображає нашу думку про помірно нижчий ризик банкрутства ПроКредит Банку, що зумовлений більш стійкою якістю активів і рентабельністю у зв'язку з менш суворими умовами діяльності, ніж ми очікували раніше", - зазначило агентство в повідомленні на своєму сайті в п'ятницю.

Воно додало, що підтвердження національного довгострокового рейтингу на рівні "AA(ukr)" зі "Стабільним" прогнозом відображає незмінну кредитоспроможність банку в національній валюті щодо інших українських емітентів.

Fitch зазначило, що РДЕ ПроКредит Банку обумовлений підтримкою з боку материнського ProCredit Holding AG & Co. KGaA ("BBB/прогноз "Стабільний"/bbb").

Агентство додало, що рейтинг підтримки акціонерів "ccc-" відображає думку про стратегічну важливість українського банку для холдингу, а також потенційні обмеження спроможності банку використовувати підтримку материнської компанії, зокрема, для обслуговування зобов'язань в іноземній валюті.

Зазначається, що дефолт за пріоритетними зобов'язаннями в іноземній валюті залишається реальною можливістю через війну, проте, банк підтримує загалом адекватну валютну ліквідність порівняно зі своїми потребами, чому сприяють різноманітні заходи регулювання капіталу та валютного контролю, запроваджені з початком війни.

На думку Fitch, ПроКредит Банк продовжить обслуговувати свої зовнішні зобов'язання: на кінець першого кварталу 2023 року його зовнішній борг становив помірні 10% від загального обсягу фінансування та складається із субординованих облігацій на суму EUR20 млн і фінансування міжнародних фінансових організацій.

Агентство зазначило, що поступове поліпшення умов роботи українських банків призвело до більшої стійкості якості кредитного портфеля ПроКредит Банку, а також до більш високих доходів і прибутковості, ніж очікувалося раніше. У результаті, незважаючи на те, що ризики для капіталу залишаються дуже високими, Fitch вважає, що наразі банк з меншою ймовірністю зіткнеться з істотним дефіцитом капіталу.

Агентство нагадало, що показники якості активів ПроКредит Банку різко погіршилися після початку війни, що призвело до значних відрахувань у резерви (у 2022 році в 3,4 раза перевищили операційний прибуток). "Ризики для якості активів залишаються підвищеними і залежать від перебігу війни, незважаючи на поліпшення операційного середовища в першому кварталі 2023 року", - констатувало Fitch.

Воно додало, що банк у першому кварталі цього року отримав 211 млн грн чистого прибутку після чистого збитку 1,8 млрд грн у 2022 році, та очікує на поліпшення ситуації з відрахуваннями в резерви.

Зазначається, що норматив основного капіталу в першому кварталі вдалося підвищити з 9,6% до 11,7%, проте він залишається скромним

ПроКредит Банк за розміром загальних активів (39,21 млрд грн) посідав на початок червня 15-те місце серед 65 активних банків України. Його чистий прибуток за 5 місяців сягнув 384,43 млн грн.