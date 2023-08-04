Обсяг фінансування ТЕС і ТЕЦ за програмою "5-7-9%" передбачається на рівні 7,6 млрд грн - перший заступник глави Міненерго

Обсяг фінансування за урядовою програмою "5-7-9%", який передбачається на відновлення пошкоджених російськими ударами ТЕС і ТЕЦ, становить 7,6 млрд грн, повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

"Передбачається сума коштів у 7,6 млрд грн на фінансування зруйнованої генерації", - сказав Власенко під час засідання енергокомітету Верховної Ради в п'ятницю.

Він не уточнив обсяг потужності, що підпадає під дію програми, але наголосив, що такі кредити видаватимуться виключно на відновлення зруйнованих обстрілами РФ блоків, а не на планові ремонти. За його словами, період надання кредитів залежить від потужності, на відновлення якої вони беруться.

Власенко також додав, що в п'ятницю відбудеться додаткова нарада під головуванням віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, на якій ухвалюватимуться рішення щодо удосконалення механізму дії програми "5-7-9%" саме для ТЕС і ТЕЦ.

"Виникла необхідність внесення змін. Ми свої пропозиції дали, буде погоджувальна нарада, будуть довнесені зміни, які, на наш погляд, ТЕС і ТЕЦ дадуть можливість отримати відповідні кредити", - сказав Власенко.

Як повідомлялося, у травні після відвідин прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Харківської області, під час яких він ознайомився з наслідками руйнувань Харківської ТЕЦ, уряд розширив дію програми пільгового кредитування "5-7-9%" на відновлення пошкоджених через бойові дії ТЕЦ і ТЕС.

25 липня в.о. гендиректора ПАТ "Центренерго" Віктор Спичка повідомив, що компанія опрацьовує можливість участі в цій держпрограмі з метою отримання коштів для підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

Кількома днями раніше генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв повідомив, що компанія подала заявки в державні банки і розраховує отримати приблизно 5 млрд грн за цією ж програмою.

Водночас голова "ДТЕК Енерго" висловив сподівання, що разом із профільними відомствами та банками вдасться завершити всі процедури і розпочати залучення перших ресурсів на відновлення пошкодженої генерації вже в липні.

Тоді Салєєв зазначив, що "є програма кредитування, але водночас є багато дрібних бюрократичних речей, через які доводиться проходити. Наприклад, постійно потрібні якісь нові підтвердження руйнувань саме через обстріли, тому що це програма для відновлення саме після обстрілів".

Крім того, за його словами, виникають питання щодо застави, якою, зокрема, може бути сама станція. Салєєв також зазначив, що "на деяких станціях дуже багато руйнувань або вони наближені до зони бойових дій, і банки не хочуть кредитувати. Але ж треба залучати ресурс, щоб і таке обладнання могло працювати і підтримувати енергосистему в опалювальний сезон".

Він повідомив, що частину цих блоків компанія вже відновила власним коштом, через що також виникають труднощі з отриманням кредитних ресурсів, а "в результаті компанії не вистачає на планові ремонти. Салєєв пояснив, що компанія хоче ці кошти рефінансувати, щоб вкласти в планові ремонти, як і передбачали. Але це можна зробити лише додатковими змінами до програми".

Заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон повідомив 6 липня, що банк уже має близько п'яти заявок від великих енергогенерувальних компаній на отримання кредитів на відновлення за урядовою програмою "5-7-9%". Водночас він зазначив, що для запуску програми необхідні певні зміни до бюджету, які дали б змогу Фонду розвитку підприємництва, через який компенсуються відсоткові ставки для бізнесу, здійснювати такі дії для об'єктів великої генерації.