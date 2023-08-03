Економіка

12:21 03.08.2023

"Прометей" намолотив 45 тис. тонн ранніх зернових

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"Прометей" намолотив 45 тис. тонн ранніх зернових

Група компаній "Прометей" завершила жнива ранніх зернових і намолотила 45 тис. тонн зерна з 6,5 тис. га в Миколаївській області, повідомили в пресслужбі агрохолдингу.

"Цього року погодні умови сприяли вегетації зернових на півдні України, тож маємо відмінний результат. Водночас, результату сприяла злагоджена робота колективу та технічна підготовка до обмолоту", - зазначено в повідомленні.

Наступним кроком "Прометея" буде підготовка полів до посіву озимого ріпаку. Зокрема, триває закупівля міндобрив, обробіток ґрунту та підготовка техніки до посівної.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доробки та логістики сільгоспкультур. До російської агресії володіла 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як 2020 року цей показник сягнув $32,6 млн, 2019 року - $30,5 млн.

"Прометей" протягом 2023 року планує збільшити земельний банк із 20 тис. га до 50 тис. га, а в перспективі наростити його до 100 тис. га.

Теги: #зернові #прометей

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