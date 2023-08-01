Економіка

13:05 01.08.2023

"Сільпо" оголосив про початок офіційної співпраці з Vivino

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"Сільпо" оголосив про початок офіційної співпраці з Vivino

Мережа супермаркетів "Сільпо" оголошує про початок офіційної співпраці з найбільшим у світі винним співтовариством і мобільним застосунком для оцінки вина Vivino, повідомила пресслужба ритейлера.

Керівник напряму вина власного імпорту "Сільпо" Анна Пекер повідомила, що ця співпраця цілком відповідає стратегії "Сільпо" щодо формування асортименту.

"Ми бачимо, як гостям іноді складно зорієнтуватися у винному асортименті. Вибір потребує часу, і не кожен хоче спілкуватися з сомельє. Хоча насправді вино - це звичайна тема. Регалії виробника чи назва не мають великого значення. Вино або вам подобається, або ні. Додаток Vivino зробив вибір вина демократичним і простим процесом. Достатньо просканувати етикетку і дізнатися середній бал серед інших користувачів", - пояснила Пекер.

У рамках пілотної програми в торговельних залах 37 магазинів "Сільпо" з'явилися торці з винами власного імпорту, що мають високий рейтинг за оцінками користувачів Vivino. Згідно зі шкалою Vivino цікавим і вартим уваги вважається вино з позначкою від 3,7 і вище. У разі успішності пілота в листопаді "Сільпо" поширить проєкт на 250 супермаркетів мережі.

За словами Анни Пекер, у Vivino швидко й охоче відгукнулися на пропозицію "Сільпо" розпочати партнерство. Співзасновник компанії Хайні Захаріассен зустрівся з командою "Сільпо" у Львові, де поділився своєю думкою про розвиток сервісу. До того ж, українські користувачі застосунку входять до двадцятки Vivino за кількістю сканувань.

Vivino - це система рейтингу вин, що ґрунтується на думках любителів вина на всіх рівнях знань. Використовуючи п'ятизіркову систему оцінювання, понад 64 млн користувачів Vivino надали оцінки та коментарі про дегустацію понад 16 мільйонів вин з усього світу. Це допомагає легко орієнтуватися в складному процесі купівлі вина. Додаток є безкоштовним і доступним для завантаження на пристрої Android, Apple та Windows.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

На червень 2023 року мережа "Сільпо" налічує понад 309 супермаркетів, зокрема чотири делікатес-маркети Le Silpo. Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group.

У 2023 році компанія планує розширити мережу супермаркетів на 10 об'єктів - до 315 магазинів, а до 2025 року збільшити їхню кількість до 365 (без урахування потенційно деокупованих або розконсервованих об'єктів).

Сукупний дохід за підсумками 2022 року становив 70 млрд грн, що на 3,8% нижче за підсумки 2021 року.

Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів із понад 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Теги: #вино #сільпо #vivino

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