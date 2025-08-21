Інтерфакс-Україна
Економіка
19:17 21.08.2025

Австралія стала лідером з поставок вина до Китаю за 7 місяців

Китай у січні-липні цього року найбільше імпортував вино з Австралії, яка поставила йому цієї продукції на $366,5 млн, повідомляється в матеріалах Державного митного управління (ДТУ) КНР.

За нею серед найбільших імпортерів Китаю слідують інші провідні світові виробники: Франція з поставленими обсягами на $242,8 млн, Чилі - на $88,4 млн та Італія - на $59,9 млн.

Замикає п'ятірку лідерів Іспанія, реалізувавши Китаю вина на $24,1 млн.

Загалом у цей період Китай імпортував вина з 60 країн порівняно з 50 рік тому, зазначається в повідомленні.

 

 

Теги: #китай #імпорт #вино

