Польща продовжить заборону на українську агропродукцію після 15 вересня

Міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телуш запевнив сейм, що після 15 вересня буде продовжено заборону на імпорт українського зерна до Польщі, повідомляє polskieradio.pl.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський чітко заявили: після 15 вересня українське зерно не в'їде до Польщі. Ми захищатимемо польське сільське господарство", - повідомив Телуш.

У середині вересня припиняє діяти заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку з України в Польщу, Словаччину, Болгарію, Румунію та Угорщину.

П'ять сусідніх з Україною країн виступають за продовження заборони щонайменше до кінця року.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща збереже заборону навіть без згоди Єврокомісії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає намір Польщі й надалі блокувати експорт українського зерна в умовах агресії РФ "недружнім і популістським кроком", який "сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці та економіці України". Він закликав Європейську Комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства до ЄС.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки і торгівлі Юлія Свириденко, у свою чергу, допустила, що Україна може запровадити дзеркальні заходи щодо деяких товарів із Польщі.