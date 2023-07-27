Економіка

11:24 27.07.2023

Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

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Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

Національний банк України (НБУ) покращить прогноз зростання реального ВВП України 2023 року і перегляне очікування інфляції в бік зниження, вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Найбільш очікуваною зміною макроекономічного прогнозу НБУ є подальше зменшення прогнозу інфляції на 2023 рік. Фактичний показник ІСЦ (індексу споживчих цін - ІФ-У) у червні становив 12,8%, що на 1,7 в. п. менше за траєкторію квітневого прогнозу НБУ. На такій короткій дистанції це дуже велика розбіжність, і варто очікувати значного скорочення прогнозу інфляції", - вважає начальник аналітичного відділу Сенс Банку Олексій Блінов.

Згідно з поточним прогнозом Сенс Банку, споживча інфляція до кінця 2023 року становитиме 10%.

Його думку поділяє голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

"Очевидно, що наявні темпи сповільнення інфляції приведуть до перегляду прогнозу темпів зростання цін. Квітнева оцінка вже наразі виглядає занадто песимістичною. На мій погляд, до кінця року інфляція може скоротитися до 10-12%. Оцінку в цьому діапазоні я і розраховую побачити в оновленому макропрогнозі", - зазначив він.

Як повідомлялося, наприкінці квітня НБУ підвищив прогноз зростання ВВП України цього року з 0,3% до 2%, знизивши оцінку інфляції на кінець року з 18,7% до 14,8%. У 2024 Нацбанк очікує прискорення зростання ВВП до 4,3% при зниженні інфляції до 9,6%.

Водночас перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва допускає, що прогноз інфляції буде збережено на рівні 14-15%.

"Що стосується можливого перегляду макропрогнозу, то, очевидно, що непрогнозована ситуація з експортом продукції агропромислового комплексу суттєво тиснутиме на ринок, адже вона становить до 50% усього експорту країни", - пояснила вона свою думку.

Дмітрієва очікує, що в міру вирішення "експортного питання" регулятор обов'язково перегляне прогнози.

"Новий макропрогноз передбачатиме покращення очікувань ВВП та інфляції на поточний рік, головним чином за рахунок кращої фактичної динаміки, ніж закладалося в попередньому прогнозі. Утім, поточна макроекономічна стійкість більшою мірою утримується за рахунок значних бюджетних видатків та ритмічної зовнішньої допомоги, а не зниження інтенсивності бойових дій чи покращення інвестиційного середовища", - зазначив аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

За його очікуваннями, НБУ, ймовірно, погіршить припущення щодо тривалості війни та роботи морських портів, тому прогнози Нацбанку щодо ВВП на наступний рік залишатимуться консервативними, прогнозує він.

"Очікування щодо інфляції на горизонті року, ймовірно, покращаться, що й дасть підстави для НБУ розпочати цикл зниження облікової ставки вже наразі. Як не парадоксально, погіршення можливостей експорту агропродукції стримуватиме внутрішню продовольчу інфляцію в Україні найближчим часом", - зазначив аналітик.

Хведчук зазначив, що, з іншого боку, зниження експортного потенціалу на наступні роки негативно вплине на очікування обмінного курсу і стримає зниження інфляції у 2024-2025 роках.

Начальник аналітичного відділення Сенс Банку Олексій Блінов також допускає покращення Нацбанком прогнозу зростання ВВП.

"Також імовірно, що НБУ покращить прогноз зростання реального ВВП. Останні місяці показали, що економіка рухається набагато кращою траєкторією, ніж було окреслено у квітневому прогнозі. Консервативні очікування щодо врожаю також не збуваються. Ми зберігаємо очікування зростання реального ВВП України у 2023 році на 5,5%", - зазначив він.

Зі свого боку голова правління Юнекс Банку Іван Світек не очікує великих змін у прогнозі ВВП.

"Прогноз ВВП, як на мене, навряд чи буде радикально змінено. Ознаки оновлення економіки відчуваються не лише в статистичних показниках, це правда, але й воєнні ризики залишаються дуже значними. Крім того, цілком імовірні нові атаки на енергетичну інфраструктуру восени. Разом з іншими ризиками, які неможливо спрогнозувати, це не дає змоги говорити про прискорення відновлення економіки", - зазначив він.

За його словами, для прискорення відновлення економіки Україні потрібні потужні інвестиції, важливо, щоб у країну повернулися мільйони українців, які виїхали за кордон, а це неможливо до завершення війни і надійних гарантій безпеки.

Теги: #нбу #макропрогноз #банкіри

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