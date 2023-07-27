Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 1-3 п.п. з 25%

Національний банк України (НБУ) вперше з 1 червня 2022 року знизить облікову ставку з 25% до 23-24% на засіданні 27 липня, прогнозують опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Упевнений, що НБУ ухвалить рішення про зниження ставки на 1-2%, адже для цього є всі передумови. Насамперед, істотно більш жваві темпи зниження інфляції. (...) Щоправда, я не думаю, що регулятор вдасться до різких змін. Проте ризики і невизначеність залишаються дуже значними, в системі сформовано чималий навіс ліквідності, який НБУ намагається зв'язати в строкових депозитах. Та й з погляду курсової стабільності Нацбанку слід зберігати високий рівень привабливості гривневих вкладів для населення", - зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Він зазначив, що НБУ ще у квітні очікував на сповільнення інфляції до 14,8% наприкінці 2023 року, проте вже за підсумками червня інфляція скоротилася до 12,8%.

"Так, воєнні ризики не дають змоги бути надто оптимістичними в прогнозах, зокрема й щодо інфляції. Однак у самому НБУ відкрито говорять про збереження потенціалу для подальшого її уповільнення", - додав банкір.

Перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмитрієва поділяє схожу думку.

"Зараз, як ніколи, питання зниження облікової ставки найбільш імовірне. При цьому "крок" зниження навряд чи перевищить 1-2 п.п., що фактично збігатиметься з раніше анонсованими планами НБУ", - зазначила експертка.

За її словами, таке рішення стало можливим після тривалої та кропіткої праці регулятора зі встановлення балансу між попитом і пропозицією на валюту, поступовою популяризацією гривні як найнадійнішої валюти, яка є найбільш надійним засобом впливу для збереження та примноження статків громадян.

Крім того, завдяки потужній макрофінансовій допомозі від країн-партнерів, Україна має змогу покривати істотний обсяг видатків держбюджету, що позитивно позначається на міцності гривні, зокрема, від початку року до скарбниці надійшло вже майже $23 млрд, додала Дмитрієва.

Також зниженню облікової ставки сприяють низька інфляція, яка, згідно з поки що чинним макропрогнозом, за підсумками 2023 року не перевищить 12,8%, поступовий розвиток економіки країни, а також стратегія НБУ на поступову лібералізацію валютного ринку, що можливо лише в умовах міцної нацвалюти, уточнила вона.

На думку першої заступниці голови правління Глобус Банку, у перспективі вересня - грудня розмір облікової ставки може зменшитися до 20%, саме це спонукатиме комерційні банки суттєво змінити умови власних іпотечних і депозитних програм.

"У таких умовах, наприклад, ставки за гривневими депозитами з розміщенням до 1 року можуть знизитися до 4%, а іпотечні, залежно від терміну погашення, - на 3,5-5%", - очікує вона.

Зі свого боку, начальник аналітичного відділу Сенс Банку Олексій Блінов очікує зниження облікової ставки на 3 п.п. до 22% річних.

"Поліпшення короткострокових інфляційних очікувань ще більше збільшує потребу в зниженні облікової ставки. Як перший крок 27 липня оптимальним видається її зниження на 3 п.п. до 22% річних. В умовах дворазової розбіжності між інфляцією та обліковою ставкою це буде досить обережним кроком", - зазначив Блінов.

За його словами, Сенс Банк, зберігає прогноз облікової ставки 20% річних на кінець 2023 року, що відповідає заявленим НБУ намірам тримати облікову ставку на помітно позитивному реальному рівні, навіть з огляду на ризики прискорення інфляції у 2024 році.

Голова правління ОТП Банку, голова Ради Незалежної асоціації банків України Володимир Мудрий також очікує, що НБУ може ухвалити рішення про зниження ставки на 2-3% річних.

"Для цього є дві передумови. По-перше, необхідно стимулювати кредитування економіки. Незважаючи на те що ділові очікування останнім часом покращилися, попиту на позикові кошти з боку бізнесу ми не спостерігаємо. Корпоративний кредитний портфель, на відміну від споживчого, продовжує зменшуватися. І ціна ресурсів на це має великий вплив. По-друге, депозитні ставки вже значно перевищують рівень інфляції", - зазначив він.

Він зазначив, що інфляція становила в липні 12,8% за значення українського індексу ставок за депозитами фізосіб - 14-15% річних у гривні залежно від терміну вкладів, тоді як НБУ завжди наголошував, що депозитні ставки мають триматися на рівні, який тільки компенсує інфляцію.

Крім того, він вважає, що залучення коштів у тримісячні депозитні сертифікати НБУ за фіксованою ставкою на рівні облікової залишиться поки що чинним.

Голова правління Акордбанку Олексій Руднєв зазначає, що в поточних умовах доцільно знижувати облікову ставку, зокрема, і з метою розвитку кредитування.

"Споживча інфляція в червні сповільнилася до 12,8% у річному обчисленні (з 15,3% у липні), з перспективою подальшого зниження упродовж літніх місяців. Золотовалютні резерви НБУ досягли історичного рівня в $39 млрд, а курс долара відносно стабільний протягом останніх місяців. (...) На нашу думку, регулятор знизить ставки, хоч і несуттєво (можливо, на 1,5-3%), оскільки важливо задати тренд ринку, але при цьому зберегти привабливість гривневих депозитів", - зазначив він.

Своєю чергою аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук має більш скромний прогноз і очікує зниження облікової ставки НБУ до 24% і ставки за депозитними сертифікатами овернайт до 19%.

"Інфляційний тиск помітно знизився за останні 5 місяців, ставки за операціями НБУ наразі суттєво перевищують інфляційні очікування, тому є підстави розпочати цикл зниження ставок. Однак з огляду на високу невизначеність під час війни та реакцію банків в умовах надвисокої ліквідності НБУ діятиме обережно, знижуючи ставки невеликими кроками. До кінця року очікуємо наближення облікової ставки до 20%", - зазначає аналітик.

Головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій поділяє його прогноз.

"Ми очікуємо, що НБУ почне цикл пом'якшення монетарної політики на наступному засіданні 27 липня після більш ніж року незмінної облікової ставки на рівні 25%. На нашу думку, перший крок на початку циклу зниження ставки буде обережним (зниження на 100 п.п. - до 24%), оскільки регулятор хотів би побачити реакцію ринку на своє рішення і відкалібрувати подальші кроки", - зазначив банкір.

Райффайзен Банк також очікує на аналогічну низхідну корекцію ставок за операціями постійного доступу: депозитними сертифікатами і кредитами рефінансування овернайт.

Колодій зазначає, що, ймовірно, НБУ збереже асиметрію в діапазоні ставок за ними за обліковою ставкою: "мінус" 500 п. п. за ДС овернайт і "плюс" 200 п.п. за кредитами овернайт.

"Утім аналіз статистичних даних показує, що з листопада 2022 р. кредити овернайт по суті не використовуються як операції простого доступу", - додав він.

"Запровадивши тримісячні депозитні сертифікати під облікову ставку і паралельно знизивши ставку за депсертифікатами овернайт до рівня "облікова ставка "мінус" 500 п.п.", НБУ вдалося змінити структуру депозитів на користь більш строкових. Також банки поступово підвищували ставки за депозитами, і зараз, з урахуванням поточного показника інфляції за червень (12,8%), реальні ставки за депозитами (тобто скориговані на інфляцію) повернулися до позитивної території вперше з початку війни", - зазначив Колодій.

Таким чином, Райффайзен Банк вважає, що НБУ вже досяг цілей щодо підвищення зацікавленості населення в гривневих інструментах, основним із яких є депозити.

"Оскільки ситуація розвивається за більш позитивним сценарієм і ми спостерігаємо перманентне сповільнення інфляції, за липень - 12,8% за прогнозу на початку року вище 18,7% (перегляд прогнозу вже у квітні до рівня 14,8% на кінець року), зниження облікової ставки цілком імовірне найближчим часом", - очікує заступниця голови правління Банку Кредит Дніпро Оксана Шведа.