Економіка

18:57 25.07.2023

Аграрні міністри ЄС проти згубного зловживання продовольством з боку РФ у війні проти України

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Аграрні міністри ЄС проти згубного зловживання продовольством з боку РФ у війні проти України

Усі держави-члени Європейського Союзу солідарні з Україною і виступають проти незаконного і необґрунтованого вторгнення РФ в Україну, а також проти згубного зловживання продовольством, що ставить під удар ринки країн, що розвиваються, заявив міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Луїс Планас, чия країна наразі керує у раді з питань сільського господарства та рибальства Європейської комісії (ЄК).

"Ми готові зробити все можливе, щоб допомогти українському народові та українській владі, особливо у світлі нещодавньої провокації Путіна та РФ, які використовують продовольство як зброю війни", - сказав він у вівторок на пресконференції після засідання аграрних міністрів ЄК у Брюсселі.

За його словами, відмова Росії від продовження угоди про "зерновий коридор", безсумнівно, буде ударом для ринків, особливо для ринків, що розвиваються і залежать від українського експорту (агротоварів - ІФ-У), зокрема, до Африки, Азії та Латинської Америки.

"Один із прикладів цього згубного зловживання продовольством у цій війні ми побачили минулого тижня, коли в районі Одеси в Чорноморську було зруйновано під час російських атак елеватор із 60 тис. тонн зерна. Це означає, що нам абсолютно необхідно покращити і зміцнити "коридори солідарності", звісно, не порушуючи ринки прифронтових країн, які межують з Україною, а також із Молдовою, яка також має дуже чутливу позицію тут", - наголосив Планас.

Іспанський міністр повідомив, що аграрні міністри ЄС домовилися покращити прозорість обміну інформацією, що була ініційована в рамках роботи комісії зі співпраці з Україною, та підбити підсумки запасів у ЄС зернових та олійних культур, щоб "ухвалювати рішення, ґрунтуючись на фактах".

За його інформацією, на координаційній платформі за участю Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини, Румунії, а також України та Молдови, акумулюватиметься необхідна для ухвалення ЄК інформація, яка допоможе експортувати українське зерно.

Планас також повідомив, що Польща, представляючи позицію п'яти прифронтових з Україною країн, проінформувала аграрних міністрів ЄС про гідну роботу "коридорів солідарності", завдяки яким експорт агропродукції з України було збільшено вдвічі.

Польща також попросила продовжити превентивні обмежувальні заходи щодо імпорту українських сільгосптоварів до Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії після 15 вересня до кінця 2023 року.

На прохання Румунії аграрні міністри ЄС заслухали доповідь єврокомісара із сільського господарства Януша Войцеховського про ситуацію в прифронтових країнах.

Вирішення питання щодо експорту агротоварів із України буде продовжено на засіданні ради з питань сільського господарства та рибальства Європейської комісії, яке відбудеться в серпні.

Теги: #зерно #україна #єс #агропродукція

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