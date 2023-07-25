Економіка

14:47 25.07.2023

Громадам восьми областей виділяють 3,5 млрд грн на відновлення житлових будинків, шкіл і лікарень - Шмигаль

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Громадам восьми областей виділяють 3,5 млрд грн на відновлення житлових будинків, шкіл і лікарень - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про виділення коштів на відновлення зруйнованого житла, шкіл і лікарень у восьми областях України.

"Сьогодні з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділяємо чергові 3,5 млрд грн громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Це кошти на відновлення зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. Тобто об'єктів, найважливіших у будь-якому населеному пункті", - сказав Шмигаль на засіданні українського уряду у вівторок.

Іще 3,3 млрд грн, за його словами, буде спрямовано на реалізацію в поточному році експериментального проєкту комплексного оновлення п'яти постраждалих від бойових дій населених пунктів за принципом "відбудувати краще, ніж було". "Йдеться про населені пункти Бородянку в Київській області, Тростянець у Сумській області, Циркуни в Харківській області, Посад-Покровське в Херсонській області та Ягідне в Чернігівській області", - розповів глава уряду.

За словами Шмигаля, загальна вартість усіх проєктів становитиме майже 10 млрд грн. Роботи там уже тривають.

"Основними для виконавців під час відновлення є такі чотири принципи: безпека, енергоефективність, безбар'єрність та екологічність. Завдання Міністерства оновлення - розробити універсальні проєкти ключових об'єктів для будь-якого міста чи села з огляду на оптимальну вартість і сучасні технології", - додав він.

Загалом український уряд уже виділив регіонам на відновлення дотепер понад 25 млрд грн, розповів Шмигаль.

Теги: #відновлення #громади #шмигаль

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