Економіка

20:19 24.07.2023

Мінагрополітики України поліпшило прогноз урожаю приблизно на 4%

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Мінагрополітики України поліпшило прогноз урожаю приблизно на 4%

Міністерство аграрної політики України у зв'язку зі сприятливими погодними умовами поліпшило прогноз урожаю у 2023 році приблизно на 4%, повідомив міністр Микола Сольський в ефірі національного телемарафону.

"Ми скоригували прогноз нашого врожаю цього року порівняно з торішнім ... на 10% вниз. Але погода дійсно цього року, станом на сьогодні, тьху-тьху-тьху-тьху, аби й далі так було, вона досить хороша, скажімо так, обережно. І ми вже скоригували в кращий бік цей прогноз: ми думаємо, що падіння буде на відсотків +/- 6 порівняно з минулим роком. Це попередньо, тому що попереду ще кілька місяців", - сказав міністр.

Він уточнив, що початковий прогноз базувався на спричиненій логістичними проблемами зміні структури посівних площ на користь дорожчих культур, але з меншою врожайністю (наприклад, соя або соняшник замість кукурудзи), а також меншими вкладеннями в землю.

Сольський уточнив, що вже кілька тижнів триває збирання ріпаку, ячменю та пшениці.

"Ріпаку (буде) як минулого року, можливо, навіть трохи більше. Ячмінь - менше, оскільки менше посадили, відсотків на 15-20. І пшениці буде менше, оскільки менше посадили. Сподіваємося компенсувати яровими культурами восени, але не будемо загадувати", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наприкінці червня спрогнозував урожай зернових цього року на рівні близько 46 млн тонн порівняно із 53,1 млн тонн у попередньому сезоні.

Водночас Укргідрометеоцентр на початку липня дав більш оптимістичну оцінку - близько 49,6 млн тонн.

 

 

 

Теги: #прогноз #врожай

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