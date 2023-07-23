Експорт е/е до Словаччини в перший день після його відновлення так і не відбувся

Експорт електроенергії до Словаччини, відновлений НЕК "Укренерго" з 23 липня, так і не відбувся цього дня, свідчать дані на сайті мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, попри бронювання по 10 МВт потужності міждержавного перерізу з української сторони та по 40 МВт зі словацької на шість годин постачань із 9:00 до 14:00, обсяг експорту становив 0 МВт-год.

Ба більше, згідно з даними на аукціонній платформі НЕК "Укренерго", компанія, провівши 21 липня перший після тривалої перерви аукціон із розподілу потужності для експорту з постачанням на 23 липня, не пропонувала трейдерам переріз для експорту ні на 24, ні на 25 липня (аукціони проводять за два дні до постачання - ЕР).

Водночас зі Словаччини продовжує надходити імпорт е/е - у суботу 2 554 МВт-год, що майже на 40% більше за показник п'ятниці, у неділю – 1 717 МВт-год, що на 32,7% менше за показник суботи.

Як повідомлялося, "Укренерго" 21 липня оголосила про відновлення експортних аукціонів до Словаччини, перший із яких був із постачанням на 23 липня, зазначивши, що компанія уклала зі словацьким оператором системи передачі SEPS угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів із доступу до міждержавних інтерконекторів.