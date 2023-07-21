Економіка

20:27 21.07.2023

Україна накопичила вже 11,7 млрд куб м газу в сховищах до зими із запланованих 14,7 млрд

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Україна накопичила вже 11,7 млрд куб м газу в сховищах до зими із запланованих 14,7 млрд

У рамках підготовки до опалювального сезону в газосховищах України вже накопичено 11,7 млрд куб. м газу, а на початок осінньо-зимового періоду планується вийти на показник 14,7 млрд куб. м, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомляє Департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів у п'ятницю, про це він сказав за результатами наради з віцепрем'єр-міністром з питань відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, главою НАК "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим, представниками Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики, Мінекономіки та Міністерства фінансів.

Під час наради обговорили питання ремонтів, накопичення паливних ресурсів, безпеку об'єктів теплової енергетики. Було заслухано інформацію Міністерства інфраструктури та НАК "Нафтогазу" про план підготовки теплоелектроцентралей до осінньо-зимового періоду 2023/2024 і про стан реалізації цього плану щодо ТЕЦ, котелень і теплових електростанцій.

"Як доповіли в Мінінфраструктури, у кожного підприємства є свій план ремонту обладнання, вони проводяться відповідно до графіків. Визначено відповідальних за їх дотримання. Розглянуто стан готовності об'єктів ЖКГ. На старті опалювального сезону маємо вийти на показник у 100%. Це гарантує стабільне проходження зими", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також повідомив про доручення забезпечити захист об'єктів теплоенергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів. "Завдання поставлено. Відповідальних визначено. Працюємо для того, щоб у домівках українців було тепло", - заявив глава українського уряду.

 

 

Теги: #газ #опалення #підготовка

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