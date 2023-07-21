Україна має намір до кінця року вивести на ринок Китаю низку нових агротоварів

Підкомісія з українсько-китайського торговельно-економічного співробітництва обговорила в п'ятницю в Києві перспективи виведення до кінця 2023 року на ринок Китаю нових товарних позицій, повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

"Сторони обговорили умови та необхідні кроки для взаємної торгівлі, особливо відкриття нових товарних позицій для експорту української продукції, зокрема меду, борошна, рибної продукції, м'яса птиці, гороху, свіжої лохини, кормів для продуктивних тварин (преміксів) тощо", - йдеться на сайті відомства.

За інформацією Держпродспоживслужби, наразі понад 900 українських підприємств мають право експорту власної продукції до Китаю, зокрема кукурудзи - 227 підприємств, молока та молочних продуктів - 35, сої - 55, ячменю - 51, шротів та жомів - 48, яловичини - 6 і заморожених лохини та чорниці - 10.

За результатами зустрічі сторони домовилися про підготовку до підписання протоколів на експорт українських товарів до кінця року, а також про початок обміну досвідом ветеринарними фахівцями України та Китаю.