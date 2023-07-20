Виноробня "Шато Чизай" відкрила на Закарпатті коньячний завод

"Виноробна компанія "Шато Чизай" (Берегове, Закарпатської обл.) запустила в роботу новий завод із виробництва коньяку і виноградного напою в Берегівському районі Закарпатської області, повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації (ОВА) Мирослав Білецький.

"Запуск такого підприємства в період війни - потужний сигнал для всіх навколо. Для закарпатців - усупереч об'єктивним обставинам - у регіоні відкриваються нові робочі місця, для інвесторів - наш край працює і розвивається попри все. Це важливо для економіки краю, адже підприємство регулярно сплачуватиме податки та наповнюватиме бюджет. Зрештою, це чергова туристична та іміджева приманка, яка приваблюватиме на Закарпаття поціновувачів якісного українського продукту", - написав він на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що виробничі потужності підприємства складатимуться зі спиртосховища місткістю - 600 тис. л, дистиляційного відділення - 1800 л на добу. Для витримки міцних напоїв встановили 60 дубових бариків (бочок), у планах їх збільшення до 300. Сировинною базою буде виноградник, під який відведено 2 га.

Новий завод став частиною виноробного комплексу підприємства, що охоплює три виноградних масиви, потужності первинної та вторинної переробки винограду, виносховище, лабораторію та офіси.

"Родзинкою нового напою є те, що його витримуватимуть у бочках з-під вин, зокрема знаної далеко за межами Закарпаття "Троянди Карпат", - додав Білецький.

Виноробний комплекс "Шато Чизай" засновано 1995 року в урочищі Чизай, що біля міста Берегове на Закарпатті. Виноробня має власну сировинну базу - 272 га виноградників, із зібраного на них урожаю щороку виробляє 1,3 млн пляшок вина і зберігає у власному підвалі 250 бочок оригінальних закарпатських вин.