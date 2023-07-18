Економіка

18:51 18.07.2023

"НоваПей Кредит" здійснить два випуски облігацій на 200 млн грн

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"НоваПей Кредит" здійснить два випуски облігацій на 200 млн грн

Кредитна установа ТОВ "НоваПей Кредит", що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, вирішила здійснити другий і третій випуски відсоткових облігацій - серій "B" і "C" - по 100 млн грн кожен.

Як зазначається в повідомленнях компаній, відповідні рішення збори акціонерів ухвалили відповідно 15 і 26 червня цього року.

"НоваПей Кредит" уточнює, що, як і дебютний випуск облігацій серії "А", другий і третій випуски будуть публічними, а розміщувати їх компанія планує самостійно.

Зазначається, що 20% залучених коштів планується спрямувати на кредитування юридичних осіб, а 80% - фізичних.

Інформація про інші параметри емісії наразі відсутня.

Як повідомлялося, "НоваПей Кредит" у другому кварталі розмістила дебютний випуск трирічних облігацій на 100 млн грн. Облігації випущено з одним купоном, який виплачується одночасно з погашенням - з 14 до 20 квітня 2026 року, номінальна дохідність - 20% річних.

Згідно з прогнозами в проспекті емісії, компанія у 2023 році планує отримати 27,06 млн грн чистого прибутку, у 2024 році - 242,23 млн грн, у 2025-му - 411,66 млн грн.

Як зазначалося в проспекті, минулого року виручка компанії зменшилася на 40,6% - до 29,89 млн грн, здебільшого через запроваджені на початку війни кредитні канікули, а чистий збиток становив 2,15 млн грн проти чистого прибутку 24,40 млн грн роком раніше.

У I кв. 2023 року "НоваПей Кредит" збільшила статутний капітал на 120 млн грн - до 175 млн грн. Власником компанії з часткою 100% залишилося ТОВ "НоваПей", а бенефіціарами - власники групи компаній "Нова пошта" В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк.

Компанія в січні-березні-2023 збільшила чистий прибуток на 56,9% - до 7,28 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року, а її виручка зросла на 68,7% - до 12,7 млн грн.

Теги: #облігації #novapay #новапей_кредит

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