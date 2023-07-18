Кулеба: Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, кожен кілограм оплачено життями наших воїнів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо України заявив, що кожен звільнений кілометр української землі означає додаткове зерно з України, щоб нагодувати світ і пом'якшити світову продовольчу кризу.

"Шановні делегати, просто зараз наші воїни зменшують площу тимчасово окупованої території. Крок за кроком, кілометр за кілометром. Територія війни стає меншою, а територія миру щодня збільшується", - сказав Кулеба під час виступу.

Міністр наголосив, що кожен крок українського солдата вперед - це крок до миру, а кожен звільнений кілометр - кілометр безпеки, де українські діти зможуть жити, не боячись бути зґвалтованими чи викраденими.

"Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, щоб нагодувати світ і пом'якшити світову продовольчу кризу. Ціна, яку ми платимо за ці кілометри, - це життя наших людей. Коли іноземні замовники отримують українське зерно, я хочу, щоб вони розуміли, що кожен його кілограм оплачений високою ціною - життями наших воїнів", - сказав глава МЗС.

Також Кулеба заявив, що Росія вбиває не тільки українських солдатів, вона також "убила життєво важливу "зернову угоду".

"І так само, як ми боремося за захист життя в Україні, ми будемо боротися за відновлення продовольчої лінії життя для світу. Я закликаю вас до спільної боротьби за це, адже експорт українських зернових в Азію, Африку та інші регіони - в найкращих інтересах народів світу", - закликав Кулеба.

Також міністр подякував усім, хто "зайняв тверду позицію на боці правди", і додав, що розраховує на подальшу рішучість у справі захисту цілей і принципів Статуту ООН.

"Я закликаю всіх інших припинити прикриватися нейтральністю. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни та масових звірств", - сказав Кулеба.