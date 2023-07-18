Економіка

18:08 18.07.2023

Кулеба: Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, кожен кілограм оплачено життями наших воїнів

2 хв читати
Кулеба: Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, кожен кілограм оплачено життями наших воїнів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо України заявив, що кожен звільнений кілометр української землі означає додаткове зерно з України, щоб нагодувати світ і пом'якшити світову продовольчу кризу.

"Шановні делегати, просто зараз наші воїни зменшують площу тимчасово окупованої території. Крок за кроком, кілометр за кілометром. Територія війни стає меншою, а територія миру щодня збільшується", - сказав Кулеба під час виступу.

Міністр наголосив, що кожен крок українського солдата вперед - це крок до миру, а кожен звільнений кілометр - кілометр безпеки, де українські діти зможуть жити, не боячись бути зґвалтованими чи викраденими.

"Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, щоб нагодувати світ і пом'якшити світову продовольчу кризу. Ціна, яку ми платимо за ці кілометри, - це життя наших людей. Коли іноземні замовники отримують українське зерно, я хочу, щоб вони розуміли, що кожен його кілограм оплачений високою ціною - життями наших воїнів", - сказав глава МЗС.

Також Кулеба заявив, що Росія вбиває не тільки українських солдатів, вона також "убила життєво важливу "зернову угоду".

"І так само, як ми боремося за захист життя в Україні, ми будемо боротися за відновлення продовольчої лінії життя для світу. Я закликаю вас до спільної боротьби за це, адже експорт українських зернових в Азію, Африку та інші регіони - в найкращих інтересах народів світу", - закликав Кулеба.

Також міністр подякував усім, хто "зайняв тверду позицію на боці правди", і додав, що розраховує на подальшу рішучість у справі захисту цілей і принципів Статуту ООН.

"Я закликаю всіх інших припинити прикриватися нейтральністю. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни та масових звірств", - сказав Кулеба.

Теги: #зерно #війна #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 18.07.2023
Київ виділив на допомогу військовим частинам понад 1млрд 103 млн гривень, забезпечивши всі офіційні запити

Київ виділив на допомогу військовим частинам понад 1млрд 103 млн гривень, забезпечивши всі офіційні запити

18:21 18.07.2023
Кулеба закликав держави-члени ООН приєднуватися до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Кулеба закликав держави-члени ООН приєднуватися до декларації G7 про гарантії безпеки для України

17:49 18.07.2023
Кулеба на дебатах ГА ООН закликав спільно вимагати від РФ негайно надати список вивезених з України дітей

Кулеба на дебатах ГА ООН закликав спільно вимагати від РФ негайно надати список вивезених з України дітей

17:22 18.07.2023
Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

14:23 18.07.2023
Кулеба на Радбезі ООН закликав змусити РФ повернутися до "зернової ініціативи" і припинити "голодні ігри"

Кулеба на Радбезі ООН закликав змусити РФ повернутися до "зернової ініціативи" і припинити "голодні ігри"

14:02 18.07.2023
На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

13:59 18.07.2023
ВООЗ встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах

ВООЗ встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах

12:47 18.07.2023
У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

12:41 18.07.2023
Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

12:05 18.07.2023
Війна в Україні забрала життя 9,29 тис. цивільних, ще 16,38 тис. поранено - ООН

Війна в Україні забрала життя 9,29 тис. цивільних, ще 16,38 тис. поранено - ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАБУ закликає Кабмін терміново усунути корупційні ризики в постанові про закупівлі під час війни

Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт щодо початку відбудови Каховської ГЕС - Шмигаль

Ощадбанк тимчасово відмовився від повернення фізичної ідентифікації ВПО

Бізнес уперше з початку війни оптимістично оцінює свій економрозвиток на рік уперед

ОСТАННЄ

Уряд удосконалить порядок проведення електронних аукціонів

НАБУ закликає Кабмін терміново усунути корупційні ризики в постанові про закупівлі під час війни

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт щодо початку відбудови Каховської ГЕС - Шмигаль

Шмигаль і президент JICA обговорили відновлення України та проєкти державно-приватного партнерства

"ДТЕК Енерго" ввело в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав

"Запоріжсталь" за перегляд рішення податківців про відмову в поверненні ПДВ на 350 млн грн через підсанкційних акціонерів

Ощадбанк тимчасово відмовився від повернення фізичної ідентифікації ВПО

Стартувало бета-тестування подання заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

110 населених пунктів у 4 областях знеструмлено через негоду - Міненерго

НАЗК внесло портового оператора DP World із бізнесом в Україні до переліку спонсорів війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА