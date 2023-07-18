Економіка

17:22 18.07.2023

Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

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Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок заявив, що Україна пропонує продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі, спільно з Туреччиною та ООН.

"Президент України Володимир Зеленський уже надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН. Ми пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі. Це дасть змогу врятувати мільйони людей від голоду та забезпечить світову продовольчу безпеку", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор блокує чорноморські порти.

"Завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН майже рік діяла "зернова ініціатива". За цей час Україні вдалося експортувати понад 33 млн тонн аграрної продукції до 45 країн світу. Але наразі Росія намагається зірвати цю ініціативу і спровокувати нову продовольчу кризу у світі", - наголосив Шмигаль.

Теги: #зерно #шмигаль #зернова_ініціатива

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