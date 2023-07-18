Економіка

14:59 18.07.2023

Стартувало бета-тестування подання заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

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Стартувало бета-тестування подання заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

Стартувало бета-тестування подання заявок у "Дії" на отримання компенсації у вигляді житлового сертифіката за зруйноване через війну житло, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згідно з повідомленням, наразі подати заявки можуть власники зруйнованого житла в Мощуні та Бородянці Київської області.

Мінвідновлення зазначає, що подати заявку можуть повнолітні українці, які мають верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше подали повідомлення про зруйноване майно та є єдиним власником майна, зареєстрованого в Держреєстрі речових прав.

Після подання заявки спеціально створена в громаді комісія проведе обстеження житла та ухвалить рішення щодо видачі компенсації.

Після бета-тесту отримати компенсацію зможуть і жителі інших населених пунктів. Надалі планується запустити можливість подання заявок через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), нотаріуса або орган соціального захисту, зазначається в повідомленні. При цьому отримати компенсацію можна буде тільки за житло, розташоване на неокупованій території України. Мінвідновлення та Міністерство цифрової трансформації розробляють окремий механізм для житла на окупованій території.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. На сьогодні допомогу на ремонт житла отримали понад 1,4 тис. українців.

Теги: #житло #компенсація #дія

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