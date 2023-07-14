Мінекономіки за передання ФДМ управління підсанкційними об'єктами від АРМА

Фонд держмайна буде основним одержувачем активів, стягнутих у дохід держави згідно з законом "Про санкції", тому доцільно від самого початку передавати йому ці заарештовані об'єкти в управління, а не Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), вважає заступник міністра економіки Сергій Соболєв.

"Ми підтримуємо ідею, щоб управління активами передати від АРМА Фонду держмайна", - сказав він на презентації проєкту Transparency International Ukraine та "Української правди" - онлайн-платформи "Як конфіскувати російські активи в Україні?" цього тижня в Києві.

Під час дискусії наводилися конкретні приклади складнощів з активами підсанкційних осіб через те, що судові процеси проти них відбуваються паралельно в кримінальних справах, де заарештовані активи передають АРМА, і через спеціальну процедуру стягнення у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), за підсумками якої вони потрапляють переважно до ФДМ.

Як вважає Соболєв, якщо Фонд держмайна буде від самого початку керувати такими активами, то одразу буде зрозуміло, хто несе за них відповідальність.

За словами заступника міністра, з тисяч осіб, на яких було накладено санкції, і десяти тисяч юросіб активи в Україні є приблизно в 400, а значні активи - "десь до сотні", тоді як ВАКС поки що ухвалив 23 рішення.

"Тобто роботи попереду - півтора-два роки. Думаю, наступного року ми через це пройдемо, решта - не такі великі активи", - спрогнозував Соболєв, висловивши побажання, щоб справи з найбільшими активами відбулися ще цього року, і потім Фонд держмайна оперативно їх продавав.

Він наголосив, що це важливо ще й для того, щоб зберегти персонал і працездатність підприємств, які стягуються в дохід держави.

На презентації представник Офісу генпрокурора Іван Кібальчич повідомив, що в рамках кримінальних справ проти підсанкційних осіб і колаборантів було ухвалено вже 260 вироків, зокрема 120 - із конфіскацією майна.