Економіка

14:26 09.07.2023

НБУ оштрафував "Є-Гроші" і "Money4You"

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НБУ оштрафував "Є-Гроші" і "Money4You"

Національний банк України в червні оштрафував ТОВ "ФК "Є-Гроші ком" (ТМ "Є-Гроші"), п'яту компанію ринку експрес-кредитів за підсумками першого кварталу цього року, на 1 млн 266,096 тис. грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Як ідеться в повідомленні НБУ на його сайті, у компанії виявлено проблеми з розробкою та впровадженням відповідних внутрішніх документів, а також належною перевіркою нових та наявних клієнтів, зокрема тих, які є членом сім'ї політично значущої особи.

Штраф 255 тис. грн за такі самі порушення Нацбанк наклав і на ТОВ "ФК "Інвеструм" (ТМ "ЗеСredit", "BananaCredit"), однак у цієї компанії він ще наприкінці травня відкликав ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

Крім того, Нацбанк у липні наклав штрафи на ТОВ "Маніфою" (ТМ "Money4You"), 20-ту компанію на ринку за підсумками першого кварталу, 51,85 тис. грн за надання завідомо недостовірної інформації.

Регулятор уточнив, що ці штрафи накладено за друге і третє таке порушення, тоді як перше було встановлено тільки 28 червня цього року.

НБУ також повідомив, що в червні він наклав штрафи на АТ "ФК "Аверс", що працюють на ринку валютообміну, - 500 тис. грн, ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" - 400 тис. грн, ПрАТ "УФГ" - 200 тис. грн.

Штрафи по 51 тис. грн у червні отримали ТОВ "ФК "Інвестстандарт", ТОВ "Страховий брокер "Інсарт", ПТ "Ломбард", ТОВ "Фоксер Продакт і компанія", ТОВ "Альянс Іншуеренс" за неподання звітності щодо запобігання та протидії відмиванню.

ТОВ "ФК "Масон" було оштрафовано на 17 тис. грн за суттєві помилки в статистичній звітності про валютні операції.

Нарешті ТОВ "ФК "Стармій", ТОВ "Вибір", ТОВ "Лайт лізинг", ТОВ "Ю.І.Б." отримали штрафи по 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов'язку стати на облік як суб'єкт первинного фінансового моніторингу.

Теги: #нбу #штрафи #фінустанови

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