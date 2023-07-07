У Києві за 5 місяців 2023 р. відкрилися 172 кафе і ресторанів - експерт

За січень-травень 2023 року в Києві відкрили 172 кафе і ресторанів, від початку війни - приблизно 350 закладів, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова.

"Близько 60% київських відкриттів - заклади невеликого формату: кав'ярні, пекарні, шаурмічні, щось у МАФах, щось у приміщеннях. Площею до 100 кв. м. Мікробізнес, але якщо його багато - це сила. Великих ресторанів відкривалося дуже мало, частіше це ребрендинг на існуючих локаціях", - уточнила вона, додавши, що серед відкриттів практично відсутні паби.

"Бари трохи підняли голову, але обмеження роботи до 22:00 сильно зменшують їхню прибутковість", - зазначила Насонова.

Для популярності закладів питання безпеки - на першому місці. Цим пояснюються кращі показники пабів і барів у підвалах, а також географія нових відкриттів. Потроху відновлюється активність фудзон у ТРЦ. Найбільш "ресторанними" зонами міста є Поділ і вул. Ярославів Вал, вища активність - у районах старої забудови, ніж у нових ЖК.

"В елітних ЖК залишилося до 50% жителів, а в старих житлових районах людей повно, зокрема, тому що там доступніше орендне житло для переселенців", - пояснила експерт.

Що стосується перспективних форматів, то найближчим часом попит буде зосереджений також на міні-форматах. "Інвестиція в запуск кав'ярні площею до 50 кв. м - від $10 до $30 тис. Ажіотажний попит - на локації з хорошим трафіком", - повідомила Насонова.

Створена у 2021 році Національна ресторанна асоціація України на липень 2022 року об'єднувала понад 100 учасників, 370 ресторанів і кафе, в управлінні - 164 тис. кв. м.