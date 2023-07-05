Для відновлення України "Метінвест" може використовувати італійський досвід модульного сталевого будівництва

Гірничо-металургійна група "Метінвест" під час відновлення України після війни може використати італійський досвід модульного сталевого будівництва, доставляючи конструкції з Італії, повідомив генеральний директор групи Юрій Риженков в інтерв'ю для проекту FAQ Talks.

"Після війни на нас чекає розвиток країни, на нас чекає відновлення. Я переконаний, що відновлення України буде ренесансом сталевого будівництва, і ми зможемо відновити країну, постачаючи сталь... Одним з етапів такої роботи став запуск проєкту "Сталева мрія" від "Метінвесту", - констатував СЕО.

За його словами, наразі проблема не в кількості сталі, необхідної для відновлення будинків, а в сталевих продуктах, які група може виробляти. Із втратою контролю над ММК ім. Ілліча та "Азовсталлю" (Маріуполь Донецької обл.) було втрачено потужності з випуску товстого листа, балок, рейок. І зараз усе, що потрібно для миттєвого будівництва в країні, група не може виробляти. Доводиться везти товстий лист з її заводів в Італії, купувати рейки або балки в інших країнах.

"Але все це можна повернути. "Метінвест" може побудувати нові прокатні потужності, на яких вироблятимуть потрібні продукти. До речі, на металургійній панелі конференції з відновлення України, що відбулася в Італії, була цікава презентація нового способу сталевого будівництва від італійських архітекторів. Там будинки будують взагалі без використання бетону або цементу, навіть фундамент повністю зі сталі", - зазначив Риженков.

Він уточнив, що так будуються в Італії переважно багатоповерхівки, але їх можна будувати модулями, які можуть виробляти корабельні компанії, розташовані в Італії біля заводів "Метінвесту". Потім усе це можна транспортувати в Україну, збирати вже на потужностях у країні і встановлювати там, де потрібно побудувати будинок.

"Ми можемо закупити або виробити сталь в інших країнах, привезти її в Україну і збирати тут такі будинки. Тобто це такий синхрон, де ми маємо об'єднувати відновлення самої промисловості для відновлення і соціального сектору, і будівництва загалом... І це потрібно робити паралельно. Щойно завершимо війну, слід починати будівництво для людей. Паралельно ми відновлюватимемо нашу промисловість", - стверджує гендиректор.

Він також переконаний, що коли буде процес відновлення після війни, Україна може створити багато таких об'єктів. Наприклад, такими символами, якими можна пишатися, може стати безпечний конфайнмент над ЧАЕС, зроблений зі сталі "Метінвесту".

"Думаю, ця ідея має з'явитися у тих, хто займається девелопментом. Ми готові допомогти, давати технології, вже зібрані на базі Українського центру сталевого будівництва. Ми готові надавати сталь, яку можна використовувати для будівництва. Ми поділимося контактами європейців із досвідом будівництва цих будівель: архітекторів, інженерів тощо. Тобто ми готові повноцінно брати участь у таких проєктах, але натхнення має бути в населення. Натхнення має бути у бізнесменів, які бажають це зробити", - резюмував топменеджер.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".