Економіка

20:03 04.07.2023

Українці в червні вперше за 11 міс. продали більше валюти, ніж купили

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Українці в червні вперше за 11 міс. продали більше валюти, ніж купили

Обсяги продажу населенням України валюти в червні 2023 року вперше з липня минулого року перевищили обсяги її купівлі: чистий продаж становив $17,8 млн порівняно з чистою купівлею $158,6 млн у травні та $224,4 млн у квітні, повідомив Національний банк України (НБУ) у вівторок.

Згідно з інформацією на його сайті, такий результат забезпечив чистий продаж безготівкової валюти: минулого місяця він збільшився до $194,2 млн із $91,6 млн у травні.

Зокрема, обсяг продажу населенням безготівкової валюти зріс у червні до $277,2 млн із $231,6 млн у травні, тоді як обсяг її купівлі впав до $82,9 млн із $140,0 у травні.

Така динаміка пов'язана з втратою останніми місяцями інтересу населення до купівлі безготівкової валюти через розміщення її на тримісячний депозит, оскільки зі зміцненням гривні різниця між курсами на готівковому і безготівковому ринках тепер мінімальна.

Що стосується готівкової валюти, то її продаж також трохи зріс порівняно з травнем: із $1,377 млрд до $1,397 млрд, тоді як купівля скоротилася - з $1,627 млрд до $1,574 млрд.

Відповідно до цих даних НБУ, оборот на офіційному готівковому валютному ринку в червні зберігся на рівні близько $3,0 млрд, що на 73,1% більше, ніж у червні 2022 року.

У червні курс долара на готівковому ринку коливався у відносно вузькому коридорі 37,10-37,30 грн/$1 за офіційного курсу 36,57 грн/$1, який утримує Нацбанк із кінця липня минулого року.

Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.

За перші шість місяців місяця цього року чиста купівля валюти населенням досягла $1 млрд 889,3 млн, зокрема готівкової - $1 млрд 311,1 млн.

На безготівковому валютному ринку в червні, за даними Нацбанку, купівля клієнтами валюти зросла порівняно з червнем на 1,2% - до $5,01 млрд, продаж - на 2,6%, до $4,18 млрд, а операції між банками скоротилися на 6,5% - до $2,63 млрд.

Також повідомлялося, що в червні інтервенції НБУ зменшилися до $1,798 млрд із $1,928 млрд у травні.

Теги: #операції #інвалюта

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