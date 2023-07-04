Економіка

14:15 04.07.2023

Польща ініціює експериментальний КПП для прискорення пропуску вантажівок на кордоні з Україною

1 хв читати
Польща ініціює експериментальний КПП для прискорення пропуску вантажівок на кордоні з Україною

Польща вивчає можливість створення експериментального контрольно-пропускного пункту, на якому прискорять проходження вантажних автомобілів завдяки спільному контролю вантажів польськими та українськими прикордонниками, повідомив член правління Польського агентства інвестицій і торгівлі (ПАІТ) Ґжеґож Осташ під час конференції, присвяченій питанням розвитку транспортного сполучення між Україною та Польщею.

"Польща стала хабом для постачань важливих вантажів для України. Влада може збільшити пропускну здатність прикордонних переходів. Ми запропонували таке рішення - зробити експериментальний КПП, на якому польські та українські прикордонники спільно проводили б контроль вантажівок", - наводить слова Осташа пресслужба ПАІТ у релізі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами Осташа, нині в Україні ведуть бізнес 870 польських компаній, і Польща зацікавлена в розвитку співпраці з українським бізнесом. "Ми збираємо пропозиції та зауваження від польського бізнесу щодо того, як можна було б спростити ведення бізнесу в Україні. Усі пропозиції українській владі передасть урядова уповноважена з питань розвитку польсько-української співпраці Ядвіга Емілевич", - сказав Осташ.

Як повідомляється у пресрелізі ПАІТ, агентство створило реєстр польських компаній, які планують виходити на український ринок і брати участь у програмах із відновлення країни - сьогодні зацікавленість у співпраці з українським бізнесом висловили понад 2 500 підприємств та організацій.

Теги: #кпп #польща #вантажівки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 02.07.2023
Чисельність армії має значення, про що свідчить війна в Україні - Міністр оборони Польщі

Чисельність армії має значення, про що свідчить війна в Україні - Міністр оборони Польщі

17:44 30.06.2023
Польща готова взяти участь у програмі НАТО Nuclear Sharing - Моравецький

Польща готова взяти участь у програмі НАТО Nuclear Sharing - Моравецький

07:52 29.06.2023
Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

19:57 28.06.2023
Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

17:26 28.06.2023
Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

13:47 28.06.2023
Президент Польщі прибув до Києва

Президент Польщі прибув до Києва

18:57 27.06.2023
Польські фермери проводять акції протесту з вимогою заборонити імпорт української малини

Польські фермери проводять акції протесту з вимогою заборонити імпорт української малини

18:23 27.06.2023
Польський президент назвав негативним чинником переміщення групи "Вагнер" до Білорусі

Польський президент назвав негативним чинником переміщення групи "Вагнер" до Білорусі

13:51 24.06.2023
Президент Польщі про РФ: Перебіг подій за нашим східним кордоном перебуває на постійному моніторингу

Президент Польщі про РФ: Перебіг подій за нашим східним кордоном перебуває на постійному моніторингу

18:02 23.06.2023
Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала $890 млн другого траншу кредиту EFF МВФ

Шмигаль доручив міністру енергетики провести консультації з НКРЕКП для перегляду рішення про підвищення тарифів на водопостачання

Рада ухвалила закон №8401 про скасування 2% "спрощенки" і повернення документальних перевірок

ОП планує за місяць-два розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі - Шурма

МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів

ОСТАННЄ

"Укртеплокомуненерго" просить припинити стягнення боргів із підприємств ТКЕ до погашення різниці в тарифах

"ДТЕК" відремонтував уже чверть енергоблоків ТЕС у межах підготовки до прийдешнього ОЗП

Україна отримала $890 млн другого траншу кредиту EFF МВФ

Шмигаль: До опалювального сезону потрібно максимально убезпечити енергетику від російських ракет і дронів

Лише три з 22 постраждалих під час окупації об'єктів соціальної інфрастуктури Ірпеня отримали стартові умови для відновлення

Запорізьку АЕС через чотири місяці знову під'єднано до лінії резервного електропостачання - МАГАТЕ

Очікування бізнесу в червні трохи покращилися завдяки будівництву та промисловості - НБУ

НАПК внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны

Уряд України продовжив держрегулювання цін на соціально значущі товари

Попит на нові легкові авто в Україні у I півріччі зріс у 1,5 раза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА