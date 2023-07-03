Економіка

11:37 03.07.2023

Уряд України продовжив держрегулювання цін на соціально значущі товари

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Уряд України продовжив держрегулювання цін на соціально значущі товари

Кабінет Міністрів України подовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів на період воєнного стану і на три місяці після його припинення або скасування.

Відповідна постанова №650 "Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану" набула чинності 30 червня 2023 року.

"Регулювання цін протягом зазначеного періоду здійснюватиметься шляхом встановлення граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10% на обмежений перелік продуктів харчування", - зазначається на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За інформацією регулятора, обмеження поширюватимуться на борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої), олію соняшникову рафіновану, хліб житньо-пшеничний та батон.

Кабінет Міністрів для усунення надмірного тиску на бізнес урядом скасував процедуру декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають суттєву соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

Теги: #ціни #держрегулювання #соцпродукти

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