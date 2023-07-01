Росія заблокувала 1,4 млн тонн продовольства, призначеного для п’яти країн Азії та Африки

Росія зупинила реєстрацію флоту в рамках Чорноморської зернової ініціативи, унаслідок чого в територіальних водах Туреччини заблоковано 29 суден, що мали експортувати 1,4 млн тонн зерна до 5 країн Азії та Африки, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"29 суден, які мали експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладеш, Туреччини, заблоковані Росією в територіальних водах Туреччини", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Міністерства у фейсбуці.

За даними відомства, у червні з українських портів було експортовано лише 2 млн тонн зерна. Ще 1 млн тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден - останні, які зареєстровані в Ініціативі.

"Якщо не відновити реєстрацію суден, то Зернова угода буде повністю зупинена", - наголошують у Міністерстві.

Також зазначають, що "за 11 місяців 45 країн отримали 32,5 млн тонн продовольства. Ще додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж Росії. Але й за цих показників, за даними ООН, вдалося знизити світові ціни на продовольство на 22%. Це є прямим свідченням, що зернова угода потрібна світу".

"Ми підтримуємо заяву Спільного Координаційного центру, що всі сторони угоди негайно мають забезпечити доступ суден для експорту продовольства, бо це створює продовольчу небезпеку для всього світового ринку. Лише спільними зусиллями світ здатен припинити продовольчий шантаж Росії", - йдеться в повідомленні.

Також Міністерство інфраструктури закликає партнерів з Угоди та всі країни цивілізованого світу "відстоювати своє право на їжу".

У відомстві наголошують, що Україна зі свого боку також відстоюватиме право на вільне торговельне судноплавство, що зафіксоване в міжнародних конвенціях.

Як повідомлялося, Спільний координаційний центр (СКЦ) з 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу. Про це заявив у п'ятницю представник генсека ООН Фархан Гак.

"Ми зі стурбованістю зазначаємо, що жодному новому суховантажу не дозволили приєднатися до чорноморської зернової ініціативи з 26 червня, притім, що в СКЦ подали 29 заявок", - сказав Гак на брифінгу.

Він зазначив, що в разі, якщо нові судна не зможуть брати участь в ініціативі, у портах "застрягнуть мільйони тонн продовольства" до 17 липня, коли закінчується термін дії угоди.