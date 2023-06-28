Економіка

11:19 28.06.2023

Гендиректором АТ "Укроборонпром" призначено Германа Сметаніна

2 хв читати
Гендиректором АТ "Укроборонпром" призначено Германа Сметаніна

Кабінет Міністрів України призначив на посаду гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") Германа Сметаніна, йдеться в повідомленні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Рішенням Кабінету Міністрів України призначено нового керівника акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" на термін до формування наглядової ради та проведення конкурсу на цю посаду. Розпорядження набирає чинності з 28 червня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що Сметанін має 9-річний досвід роботи у сфері оборонно-промислового комплексу. Головним фокусом його роботи стане кратне збільшення виробництва зброї та військової техніки.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, зміна керівництва найбільшого державного підприємства у сфері ОПК є одним із перших суттєвих кроків із реформування концерну, зазначено в повідомленні.

"Перед новопризначеним гендиректором стоять три основні завдання: наростити потужність виробництва української зброї та боєприпасів, побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру, по-справжньому реформувати "Укроборонпром". Це важливі кроки для реалізації "залізних змін" у сфері вітчизняного оборонного виробництва. Разом нам вдасться посилити ОПК, суттєво наростити обсяги та темпи виробництва і, як результат, зробити його локомотивом відновлення економіки країни", - наводить слова Камишіна пресслужба.

Зазначено, що "Укроборонпром" на чолі зі Сметаніним "приймає на баланс та у штат усе, що мав "Укроборонпром".

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва. Відповідний документ №357/2023 оприлюднено на сайті президента. Зазначалося, що Гусєва було звільнено відповідно до поданої заяви.

 

Теги: #укроборонпром #кадри #сметанін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 27.06.2023
Зеленський звільнив главу "Укроборонпрому" Гусєва

Зеленський звільнив главу "Укроборонпрому" Гусєва

17:41 27.06.2023
Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

19:46 21.06.2023
Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

15:46 20.06.2023
Україна успішно застосувала безпілотник на 1 000 км - "Укроборонпром"

Україна успішно застосувала безпілотник на 1 000 км - "Укроборонпром"

15:43 08.06.2023
Міносвіти готує кадровий резерв для деокупованих територій, обіцяють збільшені зарплати

Міносвіти готує кадровий резерв для деокупованих територій, обіцяють збільшені зарплати

16:34 06.06.2023
Україна і Чехія розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64

Україна і Чехія розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64

10:26 02.06.2023
Верещук: Необхідно визначитися з вишами, які пріоритетно готуватимуть кадровий резерв для деокупованих територій

Верещук: Необхідно визначитися з вишами, які пріоритетно готуватимуть кадровий резерв для деокупованих територій

16:02 31.05.2023
Зеленський призначив голову Одеської ОВА

Зеленський призначив голову Одеської ОВА

15:15 31.05.2023
Про скорочення персоналу повідомили 62,8% компаній ринку нерухомості України - URE Club

Про скорочення персоналу повідомили 62,8% компаній ринку нерухомості України - URE Club

17:16 30.05.2023
Кабмін погодив призначення Кіпера головою Одеської ОДА

Кабмін погодив призначення Кіпера головою Одеської ОДА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ розгляне виділення Україні 2-го траншу EFF 29 червня

Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

Шмигаль: Проєкти відновлення рухаються занадто повільно, попри виділені кошти

НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання

Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

ОСТАННЄ

Україна вкотре приймала аварійну допомогу з Європи через брак потужності в енергосистемі ввечері вівторка

Масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС відбудуться в Україні - Міненерго

Моторне паливо протягом липня може підвищиться на 3-8 грн/л

МВФ розгляне виділення Україні 2-го траншу EFF 29 червня

Кабмін урегулював питання видачі пільгових кредитів ТЕЦ і ТЕС

Польські фермери проводять акції протесту з вимогою заборонити імпорт української малини

Prometheus та ЄБРР відкривають 60 тис. грантових місць для навчання українських підприємців

Шмигаль: Проєкти відновлення рухаються занадто повільно, попри виділені кошти

ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі

Ribas Hotels Group взяла в управління готель Radisson Hotel City Centre Odesa

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА