Економіка

19:13 27.06.2023

Кабмін урегулював питання видачі пільгових кредитів ТЕЦ і ТЕС

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Кабмін урегулював питання видачі пільгових кредитів ТЕЦ і ТЕС

Кабінет Міністрів України додатковою постановою врегулював порядок пільгового кредитування в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" теплових електростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) для фінансування ремонту й заміни пошкодженого обладнання: позики надаватимуть терміном до 10 років під ставку 9% річних.

Згідно з інформацією на сайті уряду, відповідну постанову №627 ухвалено 19 червня на додачу до постанови №489 від 16 травня, тоді як про розширення програми "5-7-9" на ТЕС і ТЕЦ прем'єр Денис Шмигаль оголосив 12 травня.

Згідно з документом, позики надаватимуть терміном до 10 років. Водночас розмір кредиту не повинен перевищувати 3,6 млн грн за 1 МВт встановленої потужності, або 90% від вартості проєкту.

Процентна ставка за кредитом без урахування компенсації відсотків становить не більше індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів (наразі це 20,79%). Максимальний розмір базової процентної ставки - 30% річних.

У наданні кредиту буде відмовлено, якщо суб'єкт підприємництва має кінцевого бенефіціара з РФ із часткою понад 10%, а також у разі, коли суб'єкта визнано банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Уточнюється, що держпідтримку надає Фонд розвитку підприємництва через банки, які підписали з фондом договір.

Індекс UIRD - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошують банки України.

Теги: #енергетика #кредити

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