ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі

Європейський Союз надає Україні 500 електрогенераторів зі своїх резервів загальною вартістю 16 млн євро для подолання наслідків, зумовлених підривом РФ греблі в Новій Каховці.

Як повідомляє у вівторок пресслужба Європейської комісії, генератори використовуватимуть для відновлення критично важливої інфраструктури, такої як водонасосні та каналізаційні станції в постраждалих районах на півдні України. Генератори мають різну потужність від 12,5 кВА до 1100 кВА із загальною фінансовою вартістю 16 млн євро.

З огляду на це європейський комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич сказав: "Руйнування греблі Нової Каховки стало ще одним обурливим нападом Росії на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури з катастрофічними наслідками для довкілля і місцевого населення. Зметено цілі села, люди залишилися без води та електрики. У межах нашого екстреного реагування на цю катастрофу ми мобілізуємо наші стратегічні резерви rescEU, розміщені в Польщі, для доставки 500 електрогенераторів в Україну. Я також хочу подякувати всім європейським країнам, які одразу запропонували допомогу Україні через Механізм цивільного захисту ЄС. Ми продовжуємо працювати пліч-о-пліч з українською владою, щоб надавати екстрену допомогу постраждалому населенню доти, доки це необхідно".

Підрив греблі в Новій Каховці спричинив паводкові води з найбільшого у світі водосховища, змивши села, знищивши сільськогосподарські угіддя і погіршивши й без того важку гуманітарну ситуацію на півдні України, коли багато населених пунктів залишилися без доступу до води, електрики та житла.